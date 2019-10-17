Son Dakika Haberleri: Çobanlar ile patates toplayanlar arasında 'koyun otlatma' kavgası: 8 yaralı
Son Dakika Güncel Çobanlar ile patates toplayanlar arasında 'koyun otlatma' kavgası: 8 yaralı

Çobanlar ile patates toplayanlar arasında 'koyun otlatma' kavgası: 8 yaralı

35 dakika önce

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Çobanlar ile patates toplayanlar arasında 'koyun otlatma' kavgası: 8 yaralı, System.String[]

AKSARAY'ın Gülağaç ilçesinde, koyunların patates tarlasına girmesi üzerine çobanlar ve tarla sahipleri arasında çıkan kavgada 8 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bekarlar köyü yakınlarındaki patates tarlasında meydana geldi. Hikmet Gündoğan (31), Sami Karaketir (44), Muhammet Sayit Karaketir (27), Ali Karaketir (39) ve Deniz Karataş (26), patates topladığı sırada, tarlaya koyunlar girdi. Bunun üzerine patates toplayan kişiler, iddiaya göre çobanlar Bayram Ünal, Hasan Ünal ve Cenay Günay'a, koyunlarını tarlaya sokmamaları konusunda uyarıda bulundu. Ardından iki grup arasında çıkan tartışma, taşlı ve demir sopaların kullandığı kavgaya dönüştü. Kavga, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen jandarma ekiplerinin müdahalesiyle sona erdi. Aldıkları darbeler sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 8 kişi ise sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis ekipleri de hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Gündoğan, Bekarlar, Karataş, Gülağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 09:46 Kaynak: DHA
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