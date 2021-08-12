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Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika

Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu

12.08.2021 10:27
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu, System.String[]

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal İhsaniye Mahallesi'nde aşı olmak için hastaneye gidemeyen iki çobana, koyunları otlattığı sırada merada Covid-19 aşısı yapıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal İhsaniye Mahallesi'nde aşı olmak için hastaneye gidemeyen iki çobana, koyunları otlattığı sırada merada Covid-19 aşısı yapıldı. Çobanlardan Necmi Bekir, "İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum" dedi.

İnegöl'ün kırsal İhsaniye Mahallesi'nde yaşayan çobanlar Necmi Bekir (41) ve Hakan Özge (29), koyunlarıyla ilgilendikleri ve bu nedenle boş vakitleri olmadıkları gerekçesiyle Covid-19 aşısı olabilmek için İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne başvurdu. Başvuruları değerlendirilen çobanlar için bir ekip, aşıları alıp, köye gitti. Çobanları koyun sürüsünü otlattıkları sırada bulan ekipler, aşılarını sürünün başında yaptı. Aşılarını olan çobanlar, sürüyü otlatmaya devam etti.

'HAYVANLARI OTLATIRKEN HEMŞİRELERİ GÖRDÜM'Çobanlardan Hakan Özge, "Sabah uyandım, keçileri gütmek için evden çıktım. 3- 4 gün önce aşı için randevu almıştım. Hemşirelerin köye geleceğini duydum. Hayvanlarımızı otlatırken hemşirelerin geldiğini gördüm. Devletimizden Allah razı olsun. Hiç acı duymadım. Herkesin aşı olmasını tavsiye ediyorum" dedi.'HAYVANCILIK YAPTIĞIM İÇİN AŞIYA ZAMANIM OLMAMIŞTI'Geçimimi hayvancılıkla sağladığını belirten çoban Necmi Bekir, "Bu yüzden dolayı İnegöl'e gidip aşı olma zamanım olmadı. Bugün itibariyle aşımı burada oldum. Aşı yapıldığını hiç anlamadım bile. Yaşı küçük veya büyük olsun, kimsenin aşıdan korkma gibi bir lüksü olmasın. Herkes aşı oluyorsa biz de olacağız. Bu çağımızın sorunuysa biz de aşı vurulacağız. Bunun ötesi yok. Bu kişisel bir sorun değil. Küçükken yapıldığımız aşılardan hiçbir farkı yok" diye konuştu.'KÖYLERE GİDİP AŞILAMALARI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ'

Aşının öneminden bahseden İnegöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kavak, "Koronavirüsün bir an önce sonlandırılması için, toplumun normal yaşamına dönebilmesinin tek yolu, özellikle virüsle bulaşan salgınlarda kitlesel aşılamalar büyük önem taşıyor. Biz ilçe sağlık müdürlüklerimizde, aile sağlığı merkezlerimizde, hastanelerimizde aşılamalarımızı yapıyoruz. Fakat bu hizmete erişmekte güçlük çeken vatandaşlarımızı, bir an önce bu salgından koruyabilmek adına aşılamalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Biz aşılamayı toplumun şemsiyesi olarak görüyoruz. Şemsiyeniz ne kadar büyükse, doludan, yağmurdan o kadar fazla korunabilirsiniz. Salgınlardan toplumca korunabilmenin tek yolu, yüzde 70 ve üzeri aşılama oranının yakalanabilmesine bağlıdır. Biz de bu yüzden ilçemizde bu oranı artırmayı hedefliyoruz. Bu anlamdaki çalışmalarımız kırsal ve kentsel anlamda devam ediyor. Kırsal alanda mümkün oldukça vatandaşlarımız hizmete erişmekte güçlük çekmemesi için çaba sarf ediyoruz. Bunu ortadan kaldırmak için aşıya ulaşımda bir güçlükleri varsa, randevu alma anlamında bir problem varsa mahalle muhtarlarımızla istişare ederek bu anlamda bir çalışma yapmalarını istiyoruz. Çalışmadan sonra köylere gidip topluca aşılamaları gerçekleştiriyoruz. Burada aşı olmayan bir vatandaşımızın başvurusu vardı. Aynı zamanda bu köyde aşı olmayan başka vatandaşlarımızın da olduğunu öğrendik. Şimdi o aşılamayı gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.


Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu
Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu

COVIRAN Bereket, Koronavirüs, Hisarcık, İnegöl, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çobanlar, koyun otlatırken Covid-19 aşısı oldu - Son Dakika


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