Son Dakika Haberleri: Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı
Son Dakika Genel Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

6 saat önce

Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandıAĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

AĞRI - Doğu Anadolu Bölgesi'nde yılın büyük bölümünü kar altında geçiren Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor.

Kentte gece saatlerinde başlayan yağmur sabah saatlerinde kent merkezinde karla karışık yağmur şeklinde devam ederken, Diyadin ilçe merkezi ve bağlı köylerde yerini tamamen kar yağışına bıraktı.

İlçe merkezine bağlı köylerde aniden bastıran kar yağışına yakalanan çobanlar, hayvanları ile birlikte zor anlar yaşadı. Yağan kar yağışını çobanlar, cep telefonu kameraları ile kayıt altına aldı.

Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı

Genel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 09:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 yaşındaki kızı önce cinsel istismar sonucu hamile bıraktı sonra çete lideri yaptı
Türkiye, terör örgütü yandaşlarının hedef gösterdiği Seçil öğretmene sahip çıktı Son dakika: Tel Abyad'da pazar yerine bombalı saldırı: En az 10 sivil hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2019 16:52:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çobanlar sürüleriyle tipiye yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]