Çobanların Ağrı otlaklarındaki mesaisi başladı - Son Dakika
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Çobanların Ağrı otlaklarındaki mesaisi başladı

18.05.2022 11:43
Çobanların Ağrı otlaklarındaki mesaisi başladı

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da çobanların büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatma mesaisi başladı.

Hayvancılığın yaygın yapıldığı Ağrı'da çobanların büyükbaş ve küçükbaş hayvanları otlatma mesaisi başladı.

Geçen yılı kurak geçiren ve ilkbaharın gelişiyle mayıs ayının başından bu yana kent genelinde etkili olan yağışlar, meralara ve akarsu kaynaklarına yaradı.

Besiciler kış boyu ahırlarda besledikleri hayvanları, kar ve yağmurun ardından güneşli havaların yüzünü göstermesiyle yeşeren otlaklara çıkardı.

Sezonluk anlaştıkları besicilerin hayvanlarına bakan ve yüksek kesimlerde bazen kar yağışına yakalanan çobanlar, ailelerini geçindirmek için çaba sarf ediyor.

Gün doğumuyla işe başlayan çobanlar, meralarda otlattıkları yüzlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanı, havanın kararmasıyla tekrar ahıra götürüyor. Bazı çobanlar ise zaman zaman meralarda hayvanların başında geceyi geçiriyor.

"Bu yıl kış zorlu geçti ve halen dağlarda kar var"

Çobanlardan Süleyman Çimen, AA muhabirine, 54 yaşında olduğunu ve ömrünün yarısını çobanlıkla geçirdiğini söyledi.

İşini severek yaptığını ifade eden Çimen, şöyle konuştu:

"Karlar eridi ve biz de her yıl olduğu gibi mesaimize başladık. Bu yıl kışımız zorlu geçti ve halen dağlarda kar var. Küçükbaş hayvanları otlatıyorum. Sabah hayvanlarımızı köyden çıkarıp merada otlatıyoruz ve öğlene doğru dinlenmeleri için tekrar köye götürüyoruz. İkindi üzeri hayvanları yeniden meraya çıkarıp geceyi dışarıda geçirerek ertesi gün eve gidiyoruz."

Çimen, zaman zaman kar ve yağmura da yakalandıklarını belirterek, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı zorluklar yaşadıklarını dile getirdi.

Hayvanları sonbahar aylarına kadar otlatacaklarını anlatan Çimen, "Yağmurlardan çok memnunuz ve inşallah geçen seneki gibi kurak geçmeyecek. Geçen sene kurak olduğu için hayvanları otlatmak daha zordu." dedi.

"Yağışlar var, bu sene bereketli geçiyor"

Çobanlardan Cumali Varlı da başka köyden gelerek komşu köyün büyükbaş hayvanlarını otlattığını söyledi.

Zaman zaman yüksek noktalara kar yağdığına ve havaların tam olarak ısınmadığına işaret eden Varlı, şunları kaydetti:

"İki gün önceye kadar bile kar yağdı. Güneşin yüzünü yeni yeni görmeye başladık. Kasım ayının ortasına kadar hayvanları otlatacağım. Yaklaşık 5 yıldır çobanlık yapıyorum. Önümüzdeki günlerde meteoroloji havanın yağmurlu olacağını gösteriyor. Yağmur berekettir ve yağması daha güzel olur. Bu sene bereketli geçiyor. Yağmur açısından geçen seneye göre bu yıl çok iyi gidiyor. Geçen sene yağmur az olduğu için neredeyse ot yoktu. Hayvanlar meralarda doymuyordu ve bu yüzden sıkıntı çekiyorduk."

Varlı, bu yıl mayıs ayındaki yağışların çiftçiyi ve besiciyi sevindirdiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

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