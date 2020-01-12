Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı - Son Dakika

Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı

12 dakika önce

Isparta'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede Antalya'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

Çobanların bulduğu telefon sayesinde 40 gündür kayıp olan kişinin cesedine ulaşıldı, System.String[]

Isparta'da çobanların arazide bulduğu telefonu inceleyen ekipler, bu sayede Antalya'da yaklaşık 40 gün önce kaybolan kişinin cesedine ulaştı.

Merkeze bağlı Büyükkışla köyünde çobanlar, bir arazide buldukları telefonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti. Ekipler, inceledikleri telefonun, bir televizyon kanalında 6 ve 10 Aralık'ta yayınlanan programda ailesinin kayıp olarak bildirdiği Hasan Bülbül'e ait olduğunu belirledi.

Ekipler, telefonun bulunduğu Koca Yatak mevkisinde arama çalışması başlattı. Bülbül'ün cesedine, telefonun bulunduğu bölgeden yaklaşık 600 metre uzaklıkta ulaşıldı.

Büyükkışla, Isparta, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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