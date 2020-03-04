Çobanların bulduğu top mermisi patlatılarak, imha edildi - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde boş bir arazide hayvan otlatan çobanlar tarafından bulunan top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Malkara'ya bağlı Gözsüz Mahallesi'ndeki Tavşan tepe mevkisinde hayvanlarını otlatan çobanlar tarafından patlamamış top mermisi bulundu. Durumunun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve bomba imha ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 55 milimetre çapında ve 30 kilogram ağırlığındaki top mermisinin patlamamış olduğu belirlendi. İncelemenin ardından Tavşantepe kırsalına götürülen top mermisi, kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.