Çobanların elektrik sorununu taşınabilir rüzgar gülü yaparak çözdü - Son Dakika

MARDİN'in Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan ve yazın ailesinin hayvanlarını otlatan lise öğrencisi Mehmet Emin Kaya (17), arazide telefon şarjı konusunda sıkıntı yaşayınca atık malzemelerden yaptığı taşınabilir rüzgar gülü ile elektrik üretmeyi başardı. Köyün diğer çobanlarının da telefonlarını şarj etmek için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.

Mazıdağı ilçesi Yağmur köyünde yaşayan Mardin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Mehmet Emin Kaya, köydeki hayvanları otlatarak ailesine yardımcı oluyor. Hayvanları otlatırken aynı zamanda telefon ve radyo da kullanan Kaya, taşınabilir şarj cihazının kapasitesi yetmeyince, bu sorunu çözmek için internette araştırma yaptı. Daha önce büyüklerini gördüğü elektrik üreten rüzgar güllerini hatırlayan Kaya, evdeki atık malzemeleri kullanarak, taşınabilir rüzgar gülü yaptı. Arazide yaşadıkları elektrik sorununa çözüm bulan ve köydeki diğer çobanların da elektrik ihtiyacı için yanına geldiği Kaya'nın şimdiki hedefi pancar motorundan otomobil yapmak.