Çobanların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
1 saat önce
Konya'nın Emirgazi ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 02:32 Kaynak: AA
Konya'nın Emirgazi ilçesinde çobanlar arasında çıkan kavgada silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi Karakak Yaylası'nda çobanlık yapan iki Afganistan uyruklu kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda isminin "Abdullah" olduğu öğrenilen çoban ruhsatsız av tüfeğiyle yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan çoban, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Zanlı, suç aleti tüfekle yakalandı.
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