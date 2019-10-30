Son Dakika Haberleri: Çobanların kavgası kanlı bitti
Son Dakika 3. Sayfa Çobanların kavgası kanlı bitti

Çobanların kavgası kanlı bitti

54 dakika önce

Çobanların kavgası kanlı bittiSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti.

Çobanların kavgası kanlı bitti

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde çobanlar arasında çıkan tartışma kanlı bitti. 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas'ın Gürün ilçesi Taşlıhöyük köyü kırsalında meydana geldi. Dağda sürü otlatan T.K ve V.D.ile M.D.isimli kardeşler alan anlaşmazlığı yüzünden tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce her iki taraf ta yanlarındaki av tüfeklerini kullandı. Her üç çobanda vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. T.K. Gürün Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken V.D. ve M.D. Sivas'ta ki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralı çobanların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çobanların kavgası kanlı bitti

Çobanlar, Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 10:06 Kaynak: İHA
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