Son Dakika Haberleri: Çobanların kavgasına köylüler de karıştı: 11 yaralı
Son Dakika Güncel Çobanların kavgasına köylüler de karıştı: 11 yaralı

Çobanların kavgasına köylüler de karıştı: 11 yaralı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Çobanların kavgasına köylüler de karıştı: 11 yaralı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde çobanların tartışmasına 2 köyün fertlerinin de karışmasıyla çıkan sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kağızman'a bağlı Böcüklü ve Şaban köyü çobanları arasında çıkan kavgaya köylüler de karıştı. Köyde başlayan kavgada 4 kişi yaralanırken, yaralılar Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastane önünde tekrar başlayan kavgada taraflar birbirlerine sopalarla saldırdı. Kavgada 11 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik güçleri kavgayı ayırmak için biber gazı kullandı. Kavga anları vatandaşlar tarafından cep telefonuyla ana be an kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

Devlet Hastanesi, Kağızman, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 11:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



EGM açıkladı: 612 araç trafikten men edildi
Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket açıklaması Son Dakika: MSB: Yakalanan 18 rejim askeri Rusya ile koordineli teslim edildi CHP'li Bekaroğlu'ndan metrodaki skandala tepki: Bu vatandaşa yapılanla şort giyen kadına yapılan arasında ne fark var?

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 05:41:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çobanların kavgasına köylüler de karıştı: 11 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]