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Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu - Son Dakika

Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu

08.02.2022 19:59

Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu Sivas'ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı Sivas'ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek...

Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu

Sivas'ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı

SİVAS - Sivas'ta küçükbaş sürü sahipleri 5 bin lira maaşla çoban bulamayınca sürülerinin başına kendileri geçmek zorunda kaldı.

Merkeze bağlı Karayün köyünde yaşayan ve geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Hasan Tunçbaş, çoban bulamamaktan şikayetçi. Çobanların, başka yetiştiriciler tarafından yüksek teklifler alınca hayvanları bırakıp gittiğini söyleyen Tunçbaş, 200 tane koyuna bakması için 5 bin liraya çoban bulamadığını söyledi. Öte yandan, senenin ilk kuzularının dünyaya gelmesi yüzleri biraz olsun güldürdü. 24 saat sürünün başında durmak zorunda kalan Tunçbaş, sürecin 40 gün daha devam edeceğini belirtti.

Çobanlar kıymete bindi

Çoban bulamadığı için 200 tane hayvanına tek başına baktığını belirten Tunçbaş, "2022'nin kuzuları 5-10 gündür doğmaya başladı. Şu anda kuzulama devam ediyor. Geceleri kalkıp hayvanları kuzulatıyoruz. İçerisinden hiç çıkmıyoruz. 1 ay- 40 günlük bir sürede doğumlar devam edecek. Çoban sıkıntımız çok, bulamıyoruz. Afganlılar var. Geçen sene 2 bin 500 - 3 bin arasında çalışan çobanlar şu anda 4 bin ila 5 bin arasında gelip hayvanları yaymıyorlar. Çok sıkıntılı ve mağdur durumdayız. Afgan çobanlar daha yüksek fiyat veren oldu mu bırakıp gidiyorlar. Diyelim ben burada 3 bin 500 lira verdiğim bir çoban başka bir yerden 200 lira fazla teklif aldığı zaman direk bırakıp gidiyorlar. O da çiftçinin mağdur olmasına sebep oluyor. Şu anda tek başıma 200 tane hayvan bakıyorum. Yaz geliyor, Nisan ayında çoban tutmam lazım. 4 bin 500 - 5 bin lirayı gözden çıkarmam lazım. Ama yine de bulamıyoruz, gelen 1 ay durup geri gidiyor" dedi.

Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu
Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu
Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu

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Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Çobanlık değere bindi, patronlar sürülerin başına geçip çoban oldu - Son Dakika


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