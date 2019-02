Çobanlık Kursunu Bitirenlere Sertifika Verildi

Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği tarafında Nitelikli çoban yetiştirmek amacıyla açılan " Çobanlık" kursunu başarıyla tamamlayan 45 kursiyere sertifikaları verildi.

Birlik binasında düzenlene sertifika törenine Ak Parti Malatya Milletvekilli Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan ve kursiyerler katıldı.



Törende konuşan, Malatya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın,"Yaklaşık 45 kursiyerimizi çobanlık kursuna katılıp, sertifika almaya hak kazanmıştır. İkinci kursumuzu da bitirdik önümüzdeki süreçte de inşallah sertifikalarını inşallah ayrı bir programda takdim edeceğiz. Bu tür etkinliklerde yerel yöneticilerimizin yetiştiricilerimize sosyal anlamda destek olmalarını bekliyorum" dedi.



Battalgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Selahattin Gürkan STK'ların önemine değinerek, "Dernekler olsun bu anlamdaki birlikteliğimiz yakın istişare ve temas içerisinde olmak bizim AK Parti yerel yönetimler manifestosu açıklandığında da özellikle, STK'ların katılımcı belediyecilik anlayışı içerisinde onların da katıldığı bir şura meclisi encümen-i daniş içerisinde sivil toplum ayağının oluşturulması ve belediye yönetim anlayışında alınana kararların sivil toplum ayağında aynı şekilde uygun görünmesi anlamın da bir yönetim anlayışı benimsediğimizi belirtelim. Bizler şimdiye kadar ki çalışmalarımızda STK'lar, dernekler, odaların görüş ve önerileri bizim yol haritamızın oluşmasında önemli bir etkendir. Koyun keçi yetiştiricileri derneğinin yakinen takip ediyoruz. Bunun platform oluşması Malatya açısından da takdire şayandır. Bunun önderliği yapan İhsan Akın kardeşime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



Yetiştirin bu tür platformlarda bir araya gelmesi üretici açısından, üretim teknikleri açısından yeni tekniklerin birbirleriyle paylaşılması açısında da çok önemli olduğunu vurgulayan Gürkan,"Bugün çoban kardeşlerimize sertifikaları verilecek, artık şunu da görüyoruz, bunların bir standart içerisinde belli bir formasyon eğitimi içerisinde artık çobanlığı yaparken de, bilimsel ve teknik anlamında formasyon eğitimi almış bir mantık içerisinde belgelendirmesi noktasında Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğimiz önemli bir argümandır. Kırsal anlamda köy diye tabir ettiğimiz şimdi mahalle diye değerlendirdiğimiz bu tür hayvancılık potansiyelinin artırılması noktasında yöneticiler olarak, bize büyük görevler düşüyor. Aksi taktirde kendi kendine yeten bir ülke konumun dışında her şeyi dışarıdan ithal eden bir yapı mantığı içerisine bulunur oda bizi çok üzer. Yerel yönetimler olarak, köylüyü destekleme noktasında önemli bir çalışma noktası üzerinde olacağımızı belirtmek istiyorum. Devletimizin verdiği desteğin dışında yerel yönetimler olarak, elimizden gelen gayreti göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



AK Parti Malatya milletvekili Hakan Kahtalı ise Cumhurbaşkanın yerel yönetimlerle ilgili yapmış olduğu manifestoda hatırlatarak, "Ankara'da Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerle ilgili yapmış olduğu manifestoda oradaydık. On bir maddelik bir bildiri açıkladı. Yerel yöneticilerimiz bu uygulamayla, üstüne de bir şeyler katarak inşallah Malatya'mıza ülkemize hizmet edecekler. Ben bugüne kadar Malatya'da yapılan hizmetlerden dolayı bütün belediye başkanlarıma teşekkür ediyorum. Tarıma verdiğimiz destek her zaman bilinen bir gerçek. 2002'den sonrasına baktığımız zaman AK Parti hükumetiyle, birlikte desteklere baktığımızda gerçekten yetiştiriciye, tarıma, hayvancılığa çok büyük önem veren bir Cumhurbaşkanımız var. İnşallah bu desteklerimiz artarak, devam edecek" diye konuştu. - MALATYA

