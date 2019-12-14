Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi - Son Dakika

Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi

6 saat önce

Ilgın ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarına katılan kursiyer çobanlar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi, System.String[]

Ilgın ilçesinde "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarına katılan kursiyer çobanlar sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığı ile düzenlenen, "Sürü Yönetimi Elemanı" kurslarını başarıyla tamamlayan 21 kursiyere sertifikaları verildi.


3 yıl içerisinde 149 üreticiye sertifika verdiklerini hatırlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlisi ve proje sorumlusu Abdullah Altan törendeki konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün düzenlediğimiz sertifika töreni ile birlikte Kop ile Bilinçli Üretici Projesi kapsamında açılmış olan eğitim programımızda başarı ile tamamlamış bulunuyoruz. Bu eğitim programında üreticilerimiz 104 saat 5 modülden oluşan kursa tabi tutulup doğru sürü yönetimini öğrenip bilinçli birer üretici haline gelmelerini hedefliyoruz. Üreticilerimiz kurs sonunda almış oldukları sertifikalarla Bakanlığımızın vermekte olduğu desteklemeden faydalanmaktadırlar. Ayrıca Bakanlıkça uygulanan projelerde avantaj elde etmektedirler. Yapmış olduğumuz çalışmalarda desteklerini esirgemeyen başta İlçe Kaymakamımız Yunus Fatih Kadiroğlu, İlçe Mili Eğitim Müdürümüz Mustafa Kılınç, İlçe Tarım ve Orman Müdürüm Veli Uğur ve Halk Eğitim Merkezimizin yöneticilerine teşekkür ediyorum."

Programda, çobanlık kursunu tamamlayan kursiyerlere kepenekleri Yunus Fatih Kadiroğlu tarafından giydirildi.

Ilgın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu
Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama!

Son Dakika Haberleri
18:05 Ankara 500 bin liralık kehribar taşı ve ürünü ele geçirildi - Son Dakika
18:05 Fransa'da sarı yelekliler yeniden sokaklarda - Son Dakika
18:03 Osmaniye'de arazide çok sayıda ölü köpek bulundu - Son Dakika
18:00 Başkan Bozkurt inşaatı devam eden camiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı - Son Dakika
18:00 Sis bulutlarında nefes kesen yamaç paraşütü uçuşu - Son Dakika
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Son Dakika
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2019 18:09:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çobanlık kursunu tamamlayan 21 kursiyer kepenek giydi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]