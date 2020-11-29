Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor - Son Dakika

Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor

29.11.2020 10:59
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor, System.String[]

Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor Ağrı'da kendi imkanlarıyla aldığı ahırı eve dönüştüren ve burada 8 kişilik ailesiyle yaşayan Mehmet Salih Elbi, çobanlık yaparak geçimini sağladığı ailesiyle birlikte güzel bir evde yaşamanın hayalini kuruyor.

Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor

AĞRI - Ağrı'da kendi imkanlarıyla aldığı ahırı eve dönüştüren ve burada 8 kişilik ailesiyle yaşayan Mehmet Salih Elbi, çobanlık yaparak geçimini sağladığı ailesiyle birlikte güzel bir evde yaşamanın hayalini kuruyor.

Ağrı'nın merkeze bağlı Ağılbaşı köyünde, 8 kişilik ailesiyle beraber kimseye muhtaç olmamak için 8 yıl çalışarak kazandığı para ile aldığı ahırı eve dönüştüren ve burada ailesiyle birlikte yaşayan Mehmet Salih Elbi, çobanlık yaparak ailesinin geçimini sağlıyor. Tek geçim kaynakları olan çobanlık mesleğini yaparak aldıkları ahırı ikiye bölen ve bir kısmını mutfak ve banyo olarak kullanan aile, güzel bir evde yaşamanın hayalini kuruyor. Devletin kendilerine verdiği çocuk parası ve yardım kömürüyle çocukların ihtiyaçlarını ve yakacak ihtiyaçlarını karşılayan aile, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.

"Hayat şartları ne olursa olsun yine de mutlu bir aileyiz"

Tek isteğinin güzel bir evde ailesiyle birlikte yaşamak olduğunu ancak maddi imkanlarının kısıtlı olmasından kaynaklı olarak bir ev satın alamadığını söyleyen Mehmet Salih Elbi, yetkililere kendilerine yardım etmeleri için yardım çağrısında bulundu. Daha önce hayvanların yaşadığı ahırı satın aldığını ve bu ahırı kendi imkanları ve komşularının yardımıyla eve dönüştürdüğünü vurgulayan Elbi, "Hayatımı çobanlık yaparak geçiriyorum. 8 yıl önce bu ahırı aldım. İmkanım yoktu ev yapamadım, ben de bu ahırı aldım. Ahırın ortasına bir bölüm koydum. Bir tarafı oda olarak kullanıyoruz, 8 kişilik bir aile oda da yaşıyoruz. Diğer tarafı ise mutfak ve banyo niyetine kullanıyoruz. Büyüklerimizden rica ediyorum, benim tek istediğim bir ev. Yardım etsinler bir ev yapsınlar, yeterlidir bu bize. Az da olsa çok da olsa çobanlık yaparak çocuklarımı geçindiriyorum. 8 yıldır bu evde yaşıyorum. Hayat şartları ne olursa olsun yine de mutlu bir aileyiz çok şükür. Tek ricamız bir ev. Burada daha önce hayvanlar yaşıyordu. Gördüğünüz gibi her taraf açık. Diğer tarafı bir şekilde yaptık ama bu tarafı imkanımız yetmedi. Yapamadık yardım istiyoruz sadece. Diğer tarafı yaptığımız zamanda komşular yardım etti o şekilde yaptık. Yani kendi imkanlarımızla komşularımızın yardımlarıyla burayı eve çevirdik" ifadelerine yer verdi.

"Çocuklarımın eğitimsiz kalmalarını istemiyorum"

Çocukların eğitim masraflarını karşılayamadığını ve bundan dolayı 2 çocuğunun okulu bırakmak zorunda kaldığını belirten Mehmet Salih Elbi, okula giden diğer çocuklarının da evlerinde internet ve teknolojik aletlerinin olmamasından dolayı uzaktan eğitime katılamadığını söyleyerek, "Şu anda korona virüsten dolayı okul olmadığı için uzaktan eğitim veriliyor. Ancak internet yok bir şey yok, Bu yüzden çocuklarım uzaktan eğitimden faydalanamıyor. Yetkililer buna da bir el atsalar iyi olur. Ben çocuklarımın eğitimsiz kalmalarını istemiyorum. Onlar da okumak istiyor. Hiç olmazsa diplomalarını alsınlar" şeklinde konuştu.

En büyük isteğinin çocuklarının okullarına devam etmeleri olduğunu söyleyen anne Yede Elbi ise, çocuklarının eğitimi için yardım istediğini dile getirerek, "Burası bir ahırdı ikiye böldük. Çok zor oldu. Durumumuz iyi değildi. Kocam çobanlık yapıyor. Geçimini bununla sağlıyoruz. 8 yıl çalıştı ancak bu ahırı alabildi. Burayı eve çevirdik. Tek istediğim çocuklarım okusun. İki tane çocuğum okula gitmiyor çünkü durumumuz iyi değil. Hayat şartlarımız iyi değildi. Onları okutamadık. Diğerleri de okula gidiyor. Uzaktan eğitim var ancak evde internet yok, Bu yüzdeni derslerine çalışamıyorlar. Çocuklarını okutmak için destek istiyorum, yardım istiyorum. Bir ev istiyorum. Bir çatımız, bir yuvamız olsun" dedi.

"Okuluma devam etmek istiyorum"

Maddi imkansızlıklardan dolayı okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak eğitimine devam etmek istediğini söyleyen Hüsna Elbi de en büyük hayalinin matematik öğretmeni olmak olduğunu belirterek, "Geçen sene dördüncü sınıfa gidiyordum ama şimdi okulu bıraktım. Babamın durumu kötü olduğu için başka bir köye gittik. O köyde okulu bıraktım. Orada çoban olduk, ineklerin önüne gidiyorduk. Okuluma devam etmek istiyorum ve diplomamı almak istiyorum. Matematik öğretmeni olmayı çok istiyorum, lütfen bize yardım edin" şeklinde konuştu.

Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor
Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor

Mehmet Salih, Ağılbaşı, Çocuk, Ağrı, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çobanlık yapan baba, eve dönüştürdüğü ahırda ailesiyle yaşıyor - Son Dakika


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