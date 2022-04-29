Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak - Son Dakika
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Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak

29.04.2022 12:24

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Esra Yaman, ünlü bir futbolcu olma hayaliyle bir kadın futbol takımında top koştururken ailesine ait büyükbaş hayvanlara da çobanlık yapıyor.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan lise öğrencisi Esra Yaman, ünlü bir futbolcu olma hayaliyle bir kadın futbol takımında top koştururken ailesine ait büyükbaş hayvanlara da çobanlık yapıyor.

Atatürk Mahallesi'nde yaşayan 15 yaşındaki Esra Yaman, Şehit Hayati Bilgin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Bölümü'nde eğitim görüyor. Çocukluğundan bu yana futbola meraklı olan ve bu tutkusunu Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü'nde orta saha ve sağ kanat oyuncusu olarak profesyonel seviyeye çıkarmaya çalışan genç kız, ailesine destek olmaktan da geri kalmıyor.

Her gün erkenden kalkarak ailesine ait 10 büyükbaş hayvan ve buzağıları yeşil alanlarda otlatan Esra Yaman, daha sonra okula gidiyor. Derslerinin bitmesiyle Çubuk Şehir Stadı'nın yolunu tutan Esra, antrenör Fatih Tengilimoğlu yönetiminde takım arkadaşlarıyla antrenman yapıyor.

11. sınıf öğrencisi Esra Yaman, AA muhabirine, futbola olan tutkusunun mahallede başladığını, çoğunluğu erkek olan arkadaşlarıyla top oynadığını, beden eğitimi öğretmeninin ilçede bir kadın futbol takımı kurulacağını söylemesiyle dünyasının değiştiğini anlattı.

"Kimse bana inanmadı"

İlk zamanlarda çevresindekilerin kendisine "Kızlar futbol mu oynar" diyerek tepki gösterdiğini, bunlara aldırış etmediğini söyleyen Esra, "Futbol oynadığımda kimse bana inanmadı. Onlara inat öz güvenimi kazanıp kulübe başvurdum. Hocalarım bana destek oldu. Çok mutluyum. Hayalim ünlü bir futbolcu olmak." diye konuştu.

Kendisine hedefler koyduğunu, hırsla çalıştığını aktaran Esra, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendi mevkimde çok iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Rakibime top vermemek için çalışıyorum. Topu kaptırırsam bana ve takım arkadaşlarıma saygısızlık olur. O yüzden azimle çalışıyorum. İdolüm Neymar. Benim mevkim sağ bek ama yine de ona özeniyorum."

Esra Yaman, ailesinin de bu hayalini gerçekleştirmesi için kendisine destek olduğunu, anne ve babasının kendisiyle gurur duyduğunu sözlerine ekledi.

Abla Öznur Yaman, kardeşinin hayalinin peşinden koştuğunu belirterek, "Kardeşim ünlü bir futbolcu olmak istiyor. O çok azimlidir. Hiçbir zaman pes etmez." diye konuştu.

Tengilimoğlu: "Azmini ve çalışkanlığını gördük"

Antrenör Fatih Tengilimoğlu ise takımı kurarken futbolu seven ve azimli sporcular istediklerini, Esra'nın bu tanıma tam uyduğunu, yeteneğini sahaya yansıttığını anlattı.

Sadece okul ve futbol değil ailesine de yardım eden Esra'nın örnek bir genç olduğunu ifade eden Tengilimoğlu, "Biz azmini ve çalışkanlığını gördük. Başarılar elde edeceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, kadın futbol takımında 40'a yakın sporcularının bulunduğunu, hepsinin azimli ve istekli olduğunu dile getirerek, "Hepsinin başarı hikayeleri var. Kulüp olarak Esra gibi diğer çocukları da keşfedebilmek için koşturuyoruz." ifadelerini kullandı.??????

Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak
Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak
Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak
Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak

YORUMLAR
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3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum 3 üniversite bitirmesine rağmen, çobanlık yapıyor: Hakkımızı kim yiyorsa helal etmiyorum En Büyük Hayali Tarkan'la Düet Yapmak En Büyük Hayali Tarkan'la Düet Yapmak

Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Çobanlık yapan Esra'nın hayali Neymar gibi bir futbolcu olmak - Son Dakika


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