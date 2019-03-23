Son Dakika Haberleri: Çobanlık Yapan Yaşlı Adamın Cesedi Kayalıklar Arasında Bulundu

Çobanlık Yapan Yaşlı Adamın Cesedi Kayalıklar Arasında Bulundu

15 dakika önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu.

Çobanlık Yapan Yaşlı Adamın Cesedi Kayalıklar Arasında Bulundu, System.String[]
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çobanlık yapan yaşlı adamın cesedi kayalıklar arasında bulundu.

İslahiye içesinde tek başına yaşayan ve çobanlık yapan Bekir Taşkın'ın cesedi ilçedeki Fevzipaşa Mahallesinde yapımı devam 3 Etap TOKİ konutları inşaat alanındaki kayaların döküldüğü alanda bulundu. Taşkın'ın cenazesi, inşaatta çalışan işçilerin göl kenarında fotoğraf çekilmek için indikleri kayalar arasında bulundu. Gelen koku üzerine kayalıklar arasındaki cesedi gören işçiler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, inşaatın bulunduğu yerden yaklaşık 60 metre aşağıya inerken kayalıklar nedeniyle zor anlar yaşadı. Günler öncesinde öldüğü belirlenen cesette inceleme yapan ekipleri, şahsa ait olduğu tahmin edilen kimlik buldu. İlk belirlemelere göre şahsın üzerine düşen kayaların altında kaldığı tahmin ediliyor.

İncelemenin ardından ceset ekipler tarafından güçlükle kayalıklardan çıkartılarak Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 10:44 Kaynak: İHA

Fevzipaşa, Gaziantep, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Mucize Kurtuluş! Traktörün Altından 36 Saat Sonra Kurtarıldı Yerinden Kopan Römork Faciaya Neden Oldu: 2 Ölü, 5 Yaralı Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 22:59:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çobanlık Yapan Yaşlı Adamın Cesedi Kayalıklar Arasında Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]