Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı - Son Dakika
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Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı

6 saat önce

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

Çobanlık yaparak saklanan DEAŞ üyesi tutuklandı, System.String[]

Kayseri'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda jandarma tarafından yakalanan yabancı uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Daha önce örgüt adına silahlı faaliyetlerde bulunduğu öne sürülen ve Kocasinan ilçesinde çobanlık yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu Muhammed Vahid, Akin Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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