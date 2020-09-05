Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, altınla ödüllendirildi - Son Dakika

Çobanlık yaparken tıp fakültesini kazanan Muhammet, altınla ödüllendirildi

TÜRKİYE Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkezi Birliği (TÜRKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Taşlıçay Mahallesi'nde çobanlık yaparken hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Muhammet Taş'ı, tam altınla ödüllendirdi.

Erciş ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Taşlıçay Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Ferkuşat Taş ile ev hanımı Mukaddes Taş çiftinin, 4 çocuğundan biri olan Muhammet Taş, YKS'de, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İlkokuldan bu yana ailesine katkı sağlamak için çobanlık yapan ve koyunlarını otlatırken test çözerek sınava hazırlanan Taş', Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkezi Birliği (TÜRKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, tarafından altınla ödüllendirildi. Taş'ı Van İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin Erciş Şubesinde ağırlayan Çelik, YKS sınavlarında büyük başarı göstererek, Tıp'ı kazanan Muhammet'le gurur duyduklarını söyledi.

Kendisinin de Ercişli olduğunu söyleyen Çelik, "Çobanlık peygamberlik mesleğidir. Başta Peygamber Efendimiz olmak üzere hemen hemen her peygamber hayatlarının bir devresinde çobanlık yaptıkları söyleniyor. Musa, Yakup ve İshak peygamberlerin asıl mesleklerinin de çobanlıktır. Muhammet Taş evladımız, dağda, taşta, bayırda, gece gündüz son derece meşakkatli bir şekilde çobanlık yaparken, kıt imkanlarına rağmen aynı zamanda bu ülkenin en parlak öğrencileri arasına girmesi bizi gururlandırmış, onurlandırmıştır" dedi.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

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-Muhammet'in koyunları otlatması

-Muhammet Taş'ın sahada ders çalışması

-Muhammet Taş ile röportaj

TÜRKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in açıklaması

Çeik, Muhammet'i altınla ödüllendirirken

-Genel ve detaylar

Barış KUL/ERCİŞ,(Van), (DHA)