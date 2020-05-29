Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı - Son Dakika

Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde Tahsin Altun (56), çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı bölgeye turizm tesisi kurma hayalini gerçekleştirdi.

Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı, System.String[]

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde Tahsin Altun (56), çocukluk yıllarında çobanlık yaptığı bölgeye turizm tesisi kurma hayalini gerçekleştirdi. Altun bölgeyi 360 derece görebilen otel yaptı.

Gölyaka ilçesi Gölormanı köyünde oturan Tahsin Altun, çocukluk yıllarında Toptepe mevkisinde çobanlık yaparken, Düzce ve çevresini 360 derece görebilen bu alana tesis yapma hayalleri kurdu. Bir bankada müfettişlik yaptıktan sonra köyüne geri dönerek besicilik yapmaya başlayan Altun, 2016 yılında Toptepe mevkisine çocukluk hayali olan otelin yapımına başladı. Geçen yıl tamamlanan otel, aralık ayında faaliyete geçti. Otelin yapımı sırasında ağaçlara da zarar verilmedi. Duvarlar ağaçların konumuna göre örüldü.

Çocukluğunda Toptepe mevkisinde çobanlık yaptığını belirten Tahsin Altun, "Ben zaten Gölormanı köyündenim. Burada biz çobanlık yaparak büyüdük. Fındık tarlalarında hayvan otlatıyorduk. O zamanlardan beri turizme yönelik neler yapabilirim diye hayaller kuruyordum. Panoramik görüntüsü müthiş bir yer. O zamanlar hayalimizdi. Allah nasip etti, 2016 yılında Orman İşletme Müdürlüğü ile sözleşme imzaladık. 13 Aralık 2019 tarihinde turizm işletme belgesini alarak faaliyete başladık" dedi.

26 ODALI BUTİK OTEL

Tesis hakkında bilgiler veren Altun, "İnsanlar buraya gelince öncelikle doğayı bulacak, doğal güzellikleri bulacak. Burası 26 odalı butik bir otel. Kafeterya ve restoranımız var. Burada servis yaptığımız ürünlerin yüzde 70'ini kendi çiftliğimizde üretiyoruz. Doğada bulduğumuz mantar, kaldirik otları gibi yöresel tatları sunuyoruz. Düzce, Gölyaka ve ormanlar görülebiliyor. Burasının 360 derece panoramik bir görüntüsü var. Şu anda 400 rakımdayız. 300 rakıma kadar sis, pus ve hava kirliliği oluyor. Ama 300 rakımdan sonrası pırıl pırıl her sabah güneşle uyanıyorsunuz. Güzeldere Şelalesi yolu üzerinde olması dolayısı ile burayı ziyarete gelenler mutlaka bizim tesisimize geliyor. Panaromik olarak en güzel Efteni Gölü'nü görüyoruz. Efteni Gölü göç yolu üzerinde olduğu için 183 yabani kuş türünün olduğu söyleniyor. Efteni Gölü, bu alan ve Güzeldere Şelalesi bir arada olmuş oluyor" diye konuştu.

1 MİLYON LİRALIK DESTEK

Altun tesisin 6 milyon liraya mal olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Burası yaklaşık 6 milyon liraya mal oldu. Bunun 650 bin lirasını Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hibe olarak aldık. 350 bin liralık elektrik yapım işini yine Tarım ve Orman Bakanlığı karşıladı. 50 bin liralık su yapım işini de Tarım ve Orman Bakanlığı karşıladı. Yani 1 milyon liralık destek aldık."


Gölyaka, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 09:54 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi
Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi Sosyal mesafe kurallarına aykırı antrenman yapan LASK Linz'in 12 puanı silindi         
09:51
Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak Yeni sezonda jürilik yapacak olan Bülent Ersoy, ayda 3 milyon TL kazanacak         
09:42
Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler Normalleşmede kritik tarih 1 Haziran! İşte açılacak mekanlar ve faaliyete geçecek hizmetler         
09:09
Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi Korona engeline takılan doktor çift, çalıştıkları hastanede dünyaevine girdi         
09:04
Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap Oyuncu Elçin Sangu'dan canlı yayında konuğundan bahsederken kendi ismini söyleyen Esra Erol'a güldüren cevap         
08:42
Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor Yeğenine yaptığı hediye çok beğenilince mimarlığı bırakıp bu işe girdi! Tanesini 3 bin liraya satıyor         
08:14
Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek Bilim Kurulu Üyesi yüreklere su serpti! Koronavirüs artık daha az hasta edecek         
08:12
Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı Sembol oyununu kazanan Nisa, kadınların aç kalmasını istemediği için yemek ödülünü Evrim'le paylaştı         
07:53
Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak Vatandaşın cebi rahatlayacak! Kamu bankaları bugün 3'lü kredi paketi açıklayacak         
07:49
Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi Siyahi Amerikalı Floyd'un öldürüldüğü Minneapolis'te göstericiler polis merkezini ateşe verdi         
07:45
Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı Amatör kümede yer alan Rüstempaşaspor'un başkanı ve oğlu cinayetten tutuklandı         
07:17
Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu Torunlarının çığlığına koşan yaşlı adam, tüfeğine davranıp 4 metrelik yılanı vurdu         
01:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, polisin boğarak öldürdüğü ABD'li siyahi hakkında ilk yorum: İnsanlık dışı zihniyet         
01:12
İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak İstanbul'un Fethi, bakanlıklar ve İBB'nin programlarında aynı anda ayrı ayrı kutlanacak         
00:42
Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı Murat Boz, O Ses Türkiye'den ayrıldı mı? Paylaşımı kafa karıştırdı         
00:36
Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı Sağlık Bakanı Koca 29 Mayıs'ta açılacak Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi'nin özelliklerini paylaştı         
00:02
Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı Sosyal medya kararnamesini imzalayan Trump, hem Twitter'a hem basına laf attı         
23:47
Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı Kadıköy'de Kobe Bryant'ın anısına yapılan basketbol sahasını dünyaca ünlü spor kanalı ESPN, sosyal medyasında paylaştı         
23:45
Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 2 yaralı         
23:43
65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için devam eden sokağa çıkma yasağının kuralları değişti         
23:41
Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak Boston Maratonu koronavirüs nedeniyle, 124 yıllık tarihinde ilk kez koşulmayacak         
23:19
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma Erdoğan'ın duyurduğu Ayasofya organizasyonu Yunanistan'ı çıldırttı: Türklerden eşi görülmemiş meydan okuma         
22:46
Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı Elazığ'da yavru dağ keçisi önce hastane bahçesine girdi sonra cama zıpladı         
22:37
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2020 10:11:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Çobanlık yaptığı tepeye hayalini kurduğu oteli yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]