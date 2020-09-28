Çobanoğlu: "Sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu... - Son Dakika

Çobanoğlu: "Sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu...

Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu ve bizlerle birlikte hareket eden tüm teşkilatlar adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

Çobanoğlu:

Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, "Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu ve bizlerle birlikte hareket eden tüm teşkilatlar adına şiddetle kınıyoruz" dedi.

Ermenistan'ın saldırıları sebebiyle yazılı bir açıklama yayınlayan Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, " Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin dün gece, uzun zamandır sıklıkla yaptığı gibi ateşkesi ihlal ederek cephe hattında Azerbaycan ordusu ile Terter rayonuna bağlı Kapanlı, Ağdam rayonuna bağlı Çıraklı ve Ortakerbent, Fuzuli rayonuna bağlı Alhamlı ve Şükürbeyli ve Cebrail rayonuna bağlı Çocukmercanlı köylerini ağır silahlarla yoğun şekilde sivil ve askeri hedef gözetmeksizin ateş altına aldığını öğrendik. Uluslararası hukukun açık ihlali olan ve sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu ve bizlerle birlikte hareket eden tüm teşkilatlar adına şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarla Ermenistan bölgede barış ve istikrarın önündeki en büyük engel olduğunu bir kez daha göstermiştir. Azerbaycan, halkını ve toprak bütünlüğünü korumak için meşru müdafaa hakkını elbette kullanacaktır. Bu süreçte, tek yürek olarak Türkiye'nin Azerbaycan'a desteği tamdır. Azerbaycan nasıl isterse, o şekilde yanında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır"

Çobanoğlu, "Uluslararası toplumu da haklının yanında durmaya davet ediyoruz. Tescilli provokatör Ermenistan haktan, hukuktan, verilmiş sözden, ateşkesten ne anladığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Uluslararası camianın da bunları görüp haklıyı haksızdan ayırma vakti gelmiştir. Türkiye, nasıl gerekiyorsa öyle, Azerbaycanlı kardeşlerinin yanındadır. Piyon Ermenistan kan emici ve sömürgeci işbirlikçisi Rusya Fransa ve İran ile Yunanistan başta olmak üzere işbirlikçileri ile girdiği bu kirli oyundan Türk Milletinin pençesini yiyerek ayrılmak istemiyorsa derhal BM ve AGİT kurallarına uyarak bu alçakça saldırılara son vererek Karabağ bölgesindeki haksız, mesnedsiz işgaline son verip bölgeyi terk etmelidir" açıklamasında bulundu.

"Güçlü bir Azerbaycan, Güçlü bir Türkiye ve Türk Dünyası Bir gece ansızın sizi tarihten silebilir"

Ermenistan'ın bu yoldan dönemsi gerektiğine vurgu yapan Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu Genel Başkanı Murat Çobanoğlu, açıklamasını şu şekilde sonlandırdı:

"Dostluğu güven ve kazanç, düşmanlığı kaygı veren Türkiye, Azerbaycan ve Türk Milleti iki devlet ve bir millet gerçeği doğrultusunda Yurtta barış Dünyada barış için ne gerekiyorsa yapacaktır. Türk Milleti savaş olacaksa da sivillere ve özellikle çocuklara asla zarar vermemeyi kendisine insani ilke olarak edinmiş köklü bir geçmişe sahip dünyanın en güçlü ordularından birine sahiptir. Ermenistan bilmelidir ki ; Güçlü bir Azerbaycan, Güçlü bir Türkiye ve Türk Dünyası Bir gece ansızın sizi tarihten silebilir. Hadsizlik yapmayı bir kenara bırakarak derhal Karabağ'ı terk edin. Bizler Dünya Türk Birliği sevdalıları yeryüzünün her yerinde var olan Türk'ler olarak sizin kafanızı ezmeye hazırız. Kafkasya coğrafyasının barışına en büyük engel olan piyon Ermenistan'ın bir an önce aklını başına almasını tavsiye ediyoruz. Bu tavrınız ile kendi sınırları içinde açlık ve sefalet ile yaşayan halkınıza gün yüzü gösteremeyeceğiniz gibi yalnızlaşacaksınız. Sizi paralı köpeği yapan ülkeler Azerbaycan'ımıza saldırılarınız karşısında Türkiye ve Türk Dünyasının demir yumruğunu yediğinizde sizi terk edeceklerdir. Bu ateşli yoldan bir an önce dönmelisiniz. Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu ve destek veren tüm Teşkilatlar adına diyoruz ki ; Biz sizi 3 gün sürmeden tarih sayfasından silmeyi de başarabilecek bir milletiz. Bu saldırgan tutumlarınız tüm uluslararası hukuka aykırı da olsa Dünya devletleri tarafında tıpkı Hocalı da olduğu gibi görmemezlikten geliniyor olabilir. Karşınızda ne eski Azerbaycan ne de eski Türkiye ve Türk Dünyası var. Yüce Türk Milleti olarak sizi son kez uyarıyoruz. Terk edin Karabağ'ımızı. Kurulacak Türk Birliği'nin içerisinde çaresiz ve tek kalacaksınız. Para için yaptığınız köpeklik, kuyruk sallamalarınız kendi içinizde kan ve gözyaşı olarak size geri dönebilir. Aklınızı başınıza alın ve Türk Milletinin sabrını taşırmayın. Telafisi ve geri dönüşü olmayan bir macera ile kendinizi ateşe atmayın. Şehit düşen Azerbaycan Türkü kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa ve Can Azerbaycan'ımıza başsağlığı diliyor her an ve her şekilde yanlarında olduğumuzu gururla yineliyoruz." - ANKARA

Murat Çobanoğlu, Ermeni, Sivil, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2020 10:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Çobanoğlu: 'Sivil kayıplara da yol açan Ermeni saldırısını Dünya Türk Birliği Kurucular Kurulu... - Son Dakika

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