Cobra Kai, Fortnite'a katıldı - Son Dakika
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Cobra Kai, Fortnite'a katıldı

31.12.2021 14:45

Amerika dövüş sanatları komedi-drama dizisi olan Cobra Kai'nin dördüncü sezonuna özel Cobra Kai kostümleri Fortnite'a geldi.

Fortnite'ta Cobra Kai, Eagle Fang ve Miyagi-Do stillerinde genel karakterler olarak giyinebileceksiniz. 800 V-Papel karşılığında satın aldığınız her karakter üç okuldan herhangi birine değişebilmektedir. Shuto Striker, Mat Master, Keri Commander, Kata Cptain, Dojo Defender ve daha fazlası gibi çeşitli seçimler yapılmaktadır.

Karate Ko Bundle'da beş stil ve Dojo Showdown Bundle'da beş stil daha elde edebilirsiniz. İkisi de 2,000 V-Papel'e satılmaktadır. Diğer karakterler gibi dojolar arasında geçiş yapabilen Ajan Jones ise 800 V-Papel'e satılıyor.

Cobra Kai, Fortnite'a katıldı

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En sevdiğiniz Cobra Kai Dojo'yu yeni Cobra Kai Set ile temsil edin!" sözlerine yer verdi.

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SON DAKİKA: Cobra Kai, Fortnite'a katıldı - Son Dakika
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