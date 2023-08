Cobra Kai, Fortnite'a katıldı

Fortnite'ta Cobra Kai, Eagle Fang ve Miyagi-Do stillerinde genel karakterler olarak giyinebileceksiniz. 800 V-Papel karşılığında satın aldığınız her karakter üç okuldan herhangi birine değişebilmektedir. Shuto Striker, Mat Master, Keri Commander, Kata Cptain, Dojo Defender ve daha fazlası gibi çeşitli seçimler yapılmaktadır.

Karate Ko Bundle'da beş stil ve Dojo Showdown Bundle'da beş stil daha elde edebilirsiniz. İkisi de 2,000 V-Papel'e satılmaktadır. Diğer karakterler gibi dojolar arasında geçiş yapabilen Ajan Jones ise 800 V-Papel'e satılıyor.

Fortnite'ın resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "En sevdiğiniz Cobra Kai Dojo'yu yeni Cobra Kai Set ile temsil edin!" sözlerine yer verdi.

Strike first. Strike hard. No mercy.



Rep your favorite Cobra Kai Dojo with the new Cobra Kai Set! pic.twitter.com/4YHsbpnyan