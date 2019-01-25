Coca-Cola, Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne Girdi

Coca-Cola, hizmet verdiği ülkelerde yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırması olan 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.

Coca-Cola, hizmet verdiği ülkelerde yürüttüğü çalışmalarıyla, dünyanın en kapsamlı cinsiyet eşitliği araştırması olan 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.



Coca-Cola'nın açıklamasına göre, şirket, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'nde yer aldı. Endeks, şirket içi istatistikleri, istihdam politikaları ve iş yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına ilişkin çalışmaları değerlendirip en eşitlikçi şirketleri seçiyor.



Toplamda 500'den fazla markası ve 4 bin 100'den fazla ürünü ile 200'ün üzerinde ülke ve bölgede hizmet veren Coca-Cola, Global Kadın İnisiyatifi ile liderlik pozisyonlarındaki kadın sayısının artırılması ve iş dünyasında gerçek bir çeşitlilik yaratılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.











Coca-Cola Türkiye çalışanlarının yüzde 58'i, yöneticilerinin ise yüzde 55'i kadınlardan oluşuyor. Küresel hedefler doğrultusunda Coca-Cola Türkiye de cinsiyet eşitliği alanında çalışmalar yürütüyor.





Coca-Cola şirketi, faaliyetlerinin merkezinde yer alan sürdürülebilirlik projeleri ile de kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesi ve yönetime katılımına katkı sağlamayı hedefliyor. 2020 yılına kadar tüm dünyada 5 milyon kadının ekonomik ve toplumsal hayatta güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda hayata geçirilen 5by20 Programı ile bugüne kadar 75 ülkede 2,4 milyonun üzerinde kadına ulaşılmış durumda. 5by20 kapsamında sunulan eğitimler, finansal destek ve mentorluk programlarıyla kadınların sosyal ve ekonomik olarak güçlendirilmesi amaçlanıyor.











Kız Kardeşim projesi, Türkiye'de 9 binden fazla kadına ulaştı





Öte yandan, Türkiye'de 5by20 hedefi kapsamında kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılımlarını güçlendirmek amacıyla 2015'ten beri yürütülen Kız Kardeşim sosyal sorumluluk projesi ile bu güne kadar 30 ilde 9 bini aşkın kadına ulaşıldı.



Kız Kardeşim projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalarla girişimci olmak ve ekonomik hayata katılmak isteyen kadınlara girişimcilik, finans, bilişim ve iletişim alanlarında destek sağlanıyor. Proje, kadınların ekonomik hayata katılım konusunda gerekli bilgi ve becerilerle donatılarak, toplumsal ve ekonomik konumlarının güçlendirilmesi ve ekonomik kalkınmada aktif rol almaları için desteklenmesini hedefliyor.

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