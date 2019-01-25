Son Dakika Haberleri: Coca-Cola Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi

Coca-Cola Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi

3 saat önce

Coca-Cola, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.

Coca-Cola Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi, System.String[]
Coca-Cola, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:52 

Bloomberg, Coca Cola, Ekonomi
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