Coca-Cola Cinsiyet Eşitliği Endeksi’ne girdi
3 saat önce
Coca-Cola, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.
Coca-Cola
, tüm dünyada iş yeri ve paydaş ekosisteminde uyguladığı eşitlikçi yaklaşımı ve bu alanda yürüttüğü projelerle 2019 Bloomberg
Cinsiyet Eşitliği Endeksi'ne girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:52
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