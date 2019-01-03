Coca Cola'dan 4.9 Milyar Dolarlık Kahve Yatırımı
42 dakika önce
Coca Cola, dünyaca ünlü Costa Coffe markasını şirketin bünyesine dahil etmek için yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Coca Cola
, dünyaca ünlü Costa Coffe markasını şirketin bünyesine dahil etmek için yürütülen çalışmaların tamamlandığını duyurdu.
Coca Cola Company, dünyaca ünlü kahve markası Costa Coffe'yi, Whitbread PLC şirketinden satın alma işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Şirketin bu yatırım için 4.9 milyar ayırıldığı ve Avrupa Birliği
ve Çin
'de konuya ilişkin onay alındığı kaydedildi. Coca Cola'nın her geçen gün giderek büyüyen kahve sektörüne yaptığı ciddi yatırımla 30'dan fazla ülkede faaliyet göstereceği belirtildi.
Şirketin CEO
'su James Quincey yapılan yatırımla ilgili, "Costa'nın sahip olduğu kabiliyet ile Coca Cola'nın pazarlama alanındaki tecrübesi ve küresel erişiminin birlemişinden harika bir değer üretimi fırsatı elde edebileceğimizi görüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 08:24 Kaynak: İHA
Avrupa Komisyonu Onayladı! Coca Cola, Costa Coffee'yi 5,1 Milyar Dolara Satın Alıyor
Katıldığı Projeyle Hayatı Değişti! Üniversite Mezunu Genç, 300 Koyuna Çobanlık Yapıyor
Ünlü Rockçı Hayko Cepkin Vergi Rekortmenleri Listesine Girdi
Merve Sanay, Yılan Desenli İç Çamaşırıyla Büyüledi