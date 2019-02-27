Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası

Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.

Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.



Coca-Cola, yeni kampanyasında milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye ediyor. Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litresini hediye olarak alabilecek. Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak

Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım

Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans