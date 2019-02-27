Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası

Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası

26 dakika önce

Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.

Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası, System.String[]
Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.

Coca-Cola, yeni kampanyasında milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye ediyor. Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litresini hediye olarak alabilecek. Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:26 Kaynak: İHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Gezi Olayları Sırasında Hayatını Kaybeden Berkin Elvan'ın Kapsülle Başından Vurulduğu Yerde Keşif Yapılacak Yerli Sürücüsüz Elektrikli Araç Yola Çıkmaya Hazır

Seçimlere Sayılı Günler Kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sürpriz Paylaşım Yeniden Yapılandırma İçin Son Şans
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.2.2019 12:52:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]