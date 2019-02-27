Coca-Cola'dan 'Altın Renkli Kapak' Kampanyası
26 dakika önce
Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.
Coca-Cola, Altın Renkli Kapak kampanyası ile milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye olarak sunuyor.
Coca-Cola, yeni kampanyasında milyonlarca litre ürünü tüketicilere hediye ediyor. Coca-Cola, Fanta ve Sprite 2,5 litrelik pet şişelerin altın renkli kapaklarının altında "2L Kazandınız" yazısını bulan tüketiciler, kapakları kampanyaya katılan satış noktasına götürerek, kampanya kapsamında olan Coca-Cola Orjinal Tat, Coca-Cola Şekersiz, Fanta Portakal ve Sprite ürünlerinden birinin 2 litresini hediye olarak alabilecek. Altın Renkli Kapak kampanyası 30 Nisan 2019 tarihine kadar devam edecek. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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