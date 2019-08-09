Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'dan ilk yarıda çift haneli gelir
Son Dakika Ekonomi Haber

Coca-Cola'dan ilk yarıda çift haneli gelir

1 saat önce

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık" dedi.

Coca-Cola'dan ilk yarıda çift haneli gelir, System.String[]
Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık" dedi.
Coca Cola, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Reçete ve faturaların teslim süresi uzatıldı
Bahçeli, Kaz Dağları ile ilgili ilk kez konuştu: HDP'nin su ve vicdan nöbeti tiyatrodur Kulağına kelebeğin girdiğini öğrenince hem şaşırdı hem korktu Dün Serdar Ortaç'la boşanan Chloe Loughnan, sabaha karşı hastanelik oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 11:59:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'dan ilk yarıda çift haneli gelir
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]