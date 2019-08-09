Coca-Cola'dan ilk yarıda çift haneli gelir
1 saat önce
Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık" dedi.
Coca-Cola İçecek CEO
'su Burak Başarır, "Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamladık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:14
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