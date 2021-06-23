Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor

Coca-Cola Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörüne yönelik verdiği desteklere devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni destek çalışması kapsamında, müşterileriyle tekrar buluşan küçük işletmeler ile ulusal zincir restoranların Google Programatik Ağı üzerinden tanıtımı yapılacak. 56 şehirde toplam 689 lokal işletme ile ülke genelinde yaygınlık gösteren 14 ulusal zincirin müşterileriyle buluşmasına katkıda bulunulacak.

21 Haziran'dan itibaren 6 hafta boyunca devam edecek tanıtım faaliyetleri kapsamında, mekanların yeniden açıldığı bilgisi ve avantajlı Coca-Cola'lı menülerin duyurusu yapılacak. Tüketiciler, ayrıca çevrelerindeki en yakın lokasyonların iletişimini Google aramalarında görebilecek ve yol tarifi alabilecek.

Coca-Cola işletmelere destek amacıyla 2020 yılında, "Aç Kendini Hayata" kampanyası kapsamında, karantina sonrası kapılarını yeniden açan ve yeme-içme sektöründe hizmet veren Türkiye'nin dört bir yanından 500'ü aşkın işletmeye tanıtım desteği sağladı. "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" ve "Bu Coca- Cola Bizden" kampanyalarıyla yeme-içme sektöründeki işletmeleri desteklemeye devam etti.

Coca-Cola ayrıca küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayarak bu kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı. Yine müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere, Kovid-19 hijyen tedbirleri kapsamında destek olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlanarak, işletmelerin kullanımına sunuldu. Salgının başında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) iş birliği ile 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağlandı.