Üye Girişi
Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor - Son Dakika

Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor

23.06.2021 12:39
Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor, System.String[]

Coca-Cola Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörüne yönelik verdiği desteklere devam ediyor.

Coca-Cola Türkiye, Kovid-19 salgınından en çok etkilenen sektörlerden biri olan yeme–içme sektörüne yönelik verdiği desteklere devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni destek çalışması kapsamında, müşterileriyle tekrar buluşan küçük işletmeler ile ulusal zincir restoranların Google Programatik Ağı üzerinden tanıtımı yapılacak. 56 şehirde toplam 689 lokal işletme ile ülke genelinde yaygınlık gösteren 14 ulusal zincirin müşterileriyle buluşmasına katkıda bulunulacak.

21 Haziran'dan itibaren 6 hafta boyunca devam edecek tanıtım faaliyetleri kapsamında, mekanların yeniden açıldığı bilgisi ve avantajlı Coca-Cola'lı menülerin duyurusu yapılacak. Tüketiciler, ayrıca çevrelerindeki en yakın lokasyonların iletişimini Google aramalarında görebilecek ve yol tarifi alabilecek.

Coca-Cola işletmelere destek amacıyla 2020 yılında, "Aç Kendini Hayata" kampanyası kapsamında, karantina sonrası kapılarını yeniden açan ve yeme-içme sektöründe hizmet veren Türkiye'nin dört bir yanından 500'ü aşkın işletmeye tanıtım desteği sağladı. "1 Menü Alana 1 Menü Hediye" ve "Bu Coca- Cola Bizden" kampanyalarıyla yeme-içme sektöründeki işletmeleri desteklemeye devam etti.

Coca-Cola ayrıca küçük yerel işletmelere dağıtılmak üzere toplam 17 bin hijyen kiti hazırlayarak bu kitleri Türkiye genelinde toplam 12 bin noktaya ulaştırdı. Yine müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere, Kovid-19 hijyen tedbirleri kapsamında destek olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen seperatörler hazırlanarak, işletmelerin kullanımına sunuldu. Salgının başında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmecileri Derneği (TURYİD) ve Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) iş birliği ile 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı desteği sağlandı.

Koronavirüs, Coca Cola, Türkiye, Google, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi 14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı 14:07 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler 13:59 İntihar girişiminde bulunan kadını cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydettiler
Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu 13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı 13:36 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak 12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi 12:35 Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete 12:03 Sergen Yalçın, 4 saat süren toplantı sonucunda 45 milyon TL ücrete "Tamam" dedi

Son Dakika Haberleri
14:14 Babasına kızdığı için kendini jiletleyip evini yakan şahıs oturup olanları izledi
14:09 Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı
14:06 İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı
13:54 Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı
13:52 Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu
13:35 Trabzon Emniyeti, Şenol Güneş ve Uğurcan Çakır'a hakaret eden taraftarlara soruşturma başlattı
13:19 Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı
13:15 EURO 2020'ye tribünde 'Eş arıyorum' pankartı açan güzel taraftar damga vurdu
12:58 Sağlık çalışanlarının istifa yasağı 1 Temmuz'dan itibaren kalkacak
12:54 Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi
İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi İlçe belediyesi ve İBB, Başakşehir'de kurulan kurbanlık pazar yüzünden karşı karşıya geldi         
14:16
Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı Futbolcu olma hayali kuran Kenyalı İbrahim, Türkiye'ye gelince dolandırıldı         
14:10
Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı Duygu Delen davasında yeni tutuklama! Tepki çeken tahliye kararı sonrasında sevgilisi tekrar tutuklandı         
14:04
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu kaptırdıktan sonra Milli Takım'ın golcüsü Burak Yılmaz'ı yakın markaja aldı         
13:55
15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış 15 kişinin yaşamını yitirdiği Doğanlar Apartmanı deprem yönetmeliğine aykırı yapılmış         
13:48
Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı Şener Şen'in ardından Haluk Bilginer de aşı için kamera karşısındaki yerini aldı         
13:19
Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi Türkiye, turizm anlaşmasına uymayan Yunanistan'a NAVTEX'li cevap verdi         
12:54
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim Akşener'den İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kaçak çiftliğinin yıkılmasına yorum: Kim nerede ne yapmışsa hepsini rezil edeceğim         
11:29
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı Nöbetten evine dönen doktor, oturduğu sitenin güvenlikleri tarafından saldırıya uğradı         
10:44
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi Önce adamı sonra kadını öldürmüş! Araçta oturan çift vahşice katledildi         
09:31
Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti Ünlü oyuncu Fahriye Evcen'in sauna pozu ortalığı yıktı geçti         
19:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 14:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Coca-Cola'nın tanıtım desteği devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement