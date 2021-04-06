Coca-Cola'dan "Paylaşınca Biriz" temalı Ramazan kampanyası - Son Dakika

Coca-Cola'dan "Paylaşınca Biriz" temalı Ramazan kampanyası

06.04.2021 11:24
Coca-Cola'dan

Pandemi döneminde çeşitli alanlarda destek amaçlı birçok proje yürüten Coca-Cola Türkiye, Ramazan ayına özel olarak hayata geçirdiği kampanyayla ihtiyaç sahibi ailelere Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) aracılığıyla temel gıda yardımında bulunuyor.

Pandemi döneminde çeşitli alanlarda destek amaçlı birçok proje yürüten Coca-Cola Türkiye, Ramazan ayına özel olarak hayata geçirdiği kampanyayla ihtiyaç sahibi ailelere Temel İhtiyaç Derneği (TİDER) aracılığıyla temel gıda yardımında bulunuyor.

Pandeminin başlangıcından itibaren tüm önceliklerini toplumsal ihtiyaçlara yönlendiren Coca-Cola Türkiye, destek çalışmalarına Ramazan ayında da devam ediyor. Ramazan ayına özel olarak hayata geçirilen kampanyada birlik ve beraberliğin önemine dikkat çeken marka, "Sevdiklerimiz ile ayrıyız ama paylaşınca biriz" temasını vurguluyor.

Verilen bilgiye göre, marka kampanya kapsamında, Global Gıda Bankacılığı Ağı üyesi olan TİDER aracılığıyla, gıda bankalarının sistemine kayıtlı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere doğrudan temel gıda ürünleri bağışlıyor. Gıda bankalarına kayıtlı ihtiyaç sahipleri, gıda malzemelerini Ramazan ayı başlangıcıyla birlikte ilgili gıda bankalarından alabilecek. Toplam 1 milyon öğüne denk gelen temel gıda malzemesi, TİDER'in ağında yer alan gıda bankaları aracılığıyla 30 ildeki145 bin 250 haneye ulaşacak. Ramazan Kampanyası için özel üretilen '1 Şişe=1 Bağış' yazılı PET 2.5L ve PET 2L Coca-Cola ürünlerini alan tüketiciler de ihtiyaç sahiplerine yapılan yardıma ortak olabilecek.

Pandemide STK'larla 3 bacaklı destek programı yürüttü

Pandemi döneminde Türk Kızılayı işbirliğiyle sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmalarında yer alan Coca-Cola, pandeminin ilk döneminde 3 bacaklı bir destek programı yürüttü. Program kapsamında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanelere koruyucu ekipman alımı ile 65 yaş ve üzeri ihtiyaç sahiplerine gıda ve içecek yardımı yapıldı. Gıda bankalarına TİDER ile gıda ve temizlik malzemesi ulaştırıldı. 15 binden fazla yeme-içme hizmeti sektörü çalışanına Ahbap Derneği aracılığıyla alışveriş kartı dağıtıldı.

Marka, pandemi döneminde hayata geçirdiği "Küçük İşletmelere Tanıtım Desteği", "Bir Menü Alana Bir Menü Bizden", 'Kafe ve Restoranlara Hijyen Kiti Desteği', "Bu Coca-Cola Bizden" ve 'Mahalle Bakkallarına Dijital Eğitim' gibi proje ve kampanyalarla topluma ve ekonomiye katkı sağlamak için çalıştı. Müşterileriyle yeniden buluşan kafe ve restoran gibi küçük yerel işletmelere Covid-19 hjiyen tedbirleri kapsamında destek olmak amacıyla geri dönüştürülmüş pet şişelerden separatörler üreten marka, bu separatörleri işletmelerin kullanımına sundu. - İSTANBUL

Coca-Cola'dan Paylaşınca Biriz temalı Ramazan kampanyası

Coca Cola, Pandemi, Türkiye, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Coca-Cola'dan 'Paylaşınca Biriz' temalı Ramazan kampanyası - Son Dakika


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