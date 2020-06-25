Coca-Cola'dan "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu" - Son Dakika

Coca-Cola'dan "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu"

Coca-Cola ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu", 3-4-5 Temmuz'da online olarak düzenlenecek.

Coca-Cola ve Habitat Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen "Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu", 3-4-5 Temmuz'da online olarak düzenlenecek.

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Coca-Cola açıklamasına göre, Hackathon'a "Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" konularında fikirleri olan herkes 30 Haziran'a kadar başvurabilecek.

Coca-Cola, Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu ile Kovid-19 sonucu ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmayı hedefliyor.

Habitat Derneği iş birliği ile 3-4-5 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek online sürdürülebilirlik hackathonuna başvurular 30 Haziran'a kadar devam edecek.

"Kadının Güçlenmesi Çözümleri" ile "Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" temasıyla düzenlenen hackathona bireysel ya da en fazla 4 kişiden oluşan ekiplerle katılım sağlanabilecek.

Hackathon boyunca mentorlar tarafından desteklenen adaylar fikrini geliştirebilecek, gerçekleşecek eğitimlerle girişimini bir üst seviyeye taşıyabilecek.

Jüri değerlendirmesinde ilk 15'e girmeye hak kazanan adaylar 2 gün sürecek online hızlandırma kampına katılma hakkına sahip olacak.

İlk üçe giren birinci ekibe girişimini geliştirmek üzere 20 bin TL, ikinci ekibe 10 bin TL, üçüncü ekibe ise 5 bin TL ödül verilecek.

Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu'nda adaylar "Kadının Güçlenmesi Çözümleri" teması ile "Kovid-19 sonrası kadınlar ekonomik hayata nasıl daha etkin ve verimli bir şekilde katılabilir?", "Kadınların ekonomik hayata dahiliyetini ve güçlenmesini desteklemek için senin çözüm önerilerin nelerdir?" sorularına yanıt bulmaya çalışacak.

"Evde ve Ev Dışında Sürdürülebilirlik Çözümleri" temasıyla ise "Evde ve ev dışında nasıl daha sürdürülebilir bir gelecek tasarlayabiliriz?", "Kovid-19 krizinden öğrendiklerimizin ışığında daha az atık ürettiğimiz, daha az enerji kullandığımız, suyu daha etkin kullandığımız, kısaca kaynakları daha etkin kullandığımız ve gezegenimizde daha az iz bıraktığımız bir hayat için senin çözüm önerilerin nelerdir?" konularında geleceğe dair çözüm önerileri sunulacak.

Alanında uzman isimlerden oluşan jüri; daha önce hayata geçirilmemiş, fikir aşamasındaki projeleri; inovatif yaklaşım, yarattığı sosyal etki, daha önce üretilen çözümlerden farkı ve uygulanabilirlik kriterlerine göre değerlendirecek ve sonuçlar 14 Temmuz'da açıklanacak.

Coca Cola, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 01:29 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola'dan 'Yeni Normalde İnovatif Çözümler Hackathonu' - Son Dakika Ekonomi

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