Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'dan yepyeni enerji içeceği
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Coca-Cola'dan yepyeni enerji içeceği

7 saat önce

Coca-Cola markası adı altında üretilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Energy, Türkiye'de satışa sunuldu.

Coca-Cola'dan yepyeni enerji içeceği, System.String[]

Coca-Cola markası adı altında üretilen ilk enerji içeceği Coca-Cola Energy, Türkiye'de satışa sunuldu.


Coca-Cola'nın yeni enerji içeceği Coca-Cola Energy, raflardaki yerini aldı. Coca-Cola Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya İş Birimi Pazarlama Direktörü Elif Kaypak yeni ürünün lansmanı ile ilgili olarak, "Yeni ürünümüz Coca-Cola Energy ile enerji içeceği kategorisine güçlü bir giriş yapıyoruz. Coca-Cola Energy, insanların yoğun tempolu yaşamlarına enerji katmak üzere tasarlanmış bambaşka tada sahip yeni bir içecek. Değişen tüketici beklentileri ve tercihleri doğrultusunda ürün yelpazemizi genişletmeye, tüketicilerimize yeni seçenekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Coca-Cola Energy, 250 ml'lik teneke kutularda tüketicilerin beğenisine sunulacak. - İSTANBUL

Coca Cola, Kafkasya, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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