Son Dakika Haberleri: Coca Cola Hbc Şekerlemeci Bambi'yi 260 Milyon Euroya Aldı

Coca Cola Hbc Şekerlemeci Bambi'yi 260 Milyon Euroya Aldı

21 dakika önce

– ABD merkezli Coca Cola HBC, Sırbistan merkezli şekerleme şirketi Bambi'yi, özel öz kaynak şirketi Mid Europa Partners'dan 260 milyon euroya satın aldı.

Coca Cola Hbc Şekerlemeci Bambi'yi 260 Milyon Euroya Aldı, System.String[]
ABD merkezli Coca Cola HBC, Sırbistan merkezli şekerleme şirketi Bambi'yi, özel öz kaynak şirketi Mid Europa Partners'dan 260 milyon euroya satın aldı.

Cocal Cola'nın konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu satın alımın çapraz promosyonla gelir sinerjisi oluşturmasının, "karşılıklı gelişmeyi" desteklemesinin ve "güçlü bir dağıtım ağına" erişim sağlayarak verim sağlamasının hedeflendiği belirtildi. Şirketin CEO'su Zoran Bogdanovic, satın alımın ayrıca Coca Cola'nın "önemli tüketim alışkanlıklarında" varlığını arttırabileceğine dikkat çekti.

Söz konusu satın alımın 2019'un ikinci çeyreğinde tamamlanması beklenirken, açılış öncesi işlemlerde HBC hisseleri yüzde 1.0 düştü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 03:25 Kaynak: DHA

Sırbistan Karadağ, Amerika Birleşik Devletleri, Bambi, Coca Cola, Ekonomi
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