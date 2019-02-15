Son Dakika Haberleri: Coca Cola Hisseleri Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde
BBC

Coca Cola Hisseleri Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde

1 saat önce

ABD'li içecek devi Coca-Cola, küresel ekonomideki yavaşlama, doların değer kazanması ve siyasi belirsizlikler nedeniyle 2019'da yüzde 4'lük bir büyüme öngördüğünü açıkladı.

Coca Cola Hisseleri Son 10 Yılın En Düşük Seviyesinde, System.String[]
ABD'li içecek devi Coca-Cola, küresel ekonomideki yavaşlama, doların değer kazanması ve siyasi belirsizlikler nedeniyle 2019'da yüzde 4'lük bir büyüme öngördüğünü açıkladı.

Bu açıklamayla şirketin hisseleri yaklaşık yüzde 8 oranında değer kaybederek son 10 yılın en düşük seviyesine geriledi.

McDonald's gibi bazı küresel şirketler de İngiltere'nin bir anlaşma olmadan AB'den ayrılmasının (Brexit) tedarik zincirlerini ciddi oranda sekteye uğratacağı uyarısında bulundu.

Dünya genelinde birçok şirket, Çin'le ABD arasında yürütülen ticaret müzakerelerine odaklanmış durumda.

Bu müzakerelerde, ABD'nin Çin ürünlerine ilave gümrük vergisi getireceği Mart başına kadar anlaşma sağlanması hedefleniyor.

Şimdiye kadar karşılıklı olarak getirilen ilave gümrük vergileri şirketlerin iş akışlarını sekteye uğratırken, finansal piyasaları da tedirgin etti.

'2019 çalkantılı ve belirsiz olacak'

Amerikan CNBC Televizyonu'na konuşan Coca Cola CEO'su James Quincey, "Bu yıl, 2018'e göre daha çalkantılı ve belirsiz olacak" dedi.

2018'de Coca Cola'nın satışları yüzde 10 oranında düşerek 31 milyar 900 milyon dolara geriledi.

Şirket bu düşüşü şişeleme sisteminin değiştirilmesinden kaynaklananan harcamalara ve doların güçlü olmasına bağladı.
BBC

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 03:59 

İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Coca Cola, Ekonomi
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