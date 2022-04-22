Coca-Cola İçecek, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri'ni açıkladı - Son Dakika
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Coca-Cola İçecek, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri'ni açıkladı

22.04.2022 10:07
Coca-Cola İçecek, 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri'ni açıkladı

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde kamuoyuna duyurdu.

Coca-Cola İçecek (CCI), 2030 için sürdürülebilirlik taahhütlerini 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde kamuoyuna duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet gösterdiği 11 ülkede, 10 bin çalışanı ve 100 bine yakın kişiden oluşan ekosistemiyle 430 milyonluk bir nüfusa hizmet sunan CCI, 22 Nisan Yeryüzü Günü'nde gelecek için taşıdığı sorumluluğu 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri ile ortaya koydu.

Yol haritasını çevresel konularda ambalaj, su ve iklim değişikliği, sosyal konularda ise insan hakları, çeşitlilik ve kapsayıcılıkla toplumsal yatırımlar olmak üzere 6 ana başlığa odaklayan CCI, hayata geçirmeyi taahhüt ettiği çalışmaları 9 maddede topladı.

"Sorumluluk alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, CCI'ın 20 yıl önce yayınladığı ilk çevre politikası ile sürdürülebilirlik yolculuğuna başladığını hatırlatarak, "Çalışanlarımız, toplumumuz, tüketicilerimiz ve müşterilerimiz için her gün daha fazla değer yaratmaya gayret ediyoruz. Önemli başarılara imza attık ama daha yapacak çok işimiz olduğunun da farkındayız. Şimdi çok önemli bir adım daha atıyoruz ve 2030 yılı için yeni taahhütler eşliğinde yine sorumluluk alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Başarır, global bir şirket olarak sorumluluklarının farkında olduklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar CCI'ın sosyal, çevresel ve finansal performansını şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde paydaşlarımızla paylaşmaya her zaman özen gösterdik. Hedeflerimize ulaşmanın sürdürülebilirliğin iş stratejimize tam anlamıyla entegrasyonuyla mümkün olduğunu biliyoruz. O nedenle sürdürülebilirlik inisiyatiflerimizi proje olarak değil, iş yapış biçimimizi değiştirmek olarak algılıyoruz. Bu çerçevede 'Ambalaj, Su, İklim Değişikliği, İnsan Hakları, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık ile Toplumsal Yatırımlar' başlıkları altındaki taahhütlerimizi paylaşmaktan onur duyuyoruz."

Coca-Cola İçecek'in 2030 Sürdürülebilirlik Taahhütleri şöyle:

"2030 yılına kadar ambalajlarımızın yüzde 100'ünü geri dönüştürülebilir yapmaya devam etmek ve en az yüzde 50 oranında geri dönüştürülmüş plastik kullanmak. Türkiye, Pakistan ve Kazakistan'da piyasaya sürdüğümüz ambalajları toplamak ve geri dönüştürmek, diğer ülkelerde ambalaj toplama programlarına öncülük etmek ve farkındalık yaratmak. 2030'a kadar su verimliliğini yüzde 20 artırmak (Baz Yıl: 2020). Su nötrlüğünü hedeflemek ve su sıkıntısı olan bölgelerde toplum projeleri aracılığıyla su güvenliğini sağlamak. Tesislerimizi yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalıştırmak ve karbon nötr üretime geçmek.

2030'a kadar iş hacmimizi büyütürken değer zincirimiz boyunca mutlak karbon emisyonlarımızı yüzde 13, litre ürün başına emisyonlarımızı yüzde 50 azaltmak (Baz Yıl: 2015). CCI bayilerinin ve öncelikli tedarikçilerinin CCI İnsan Hakları Politikası'na yüzde 100 uyumlu olmaları için gerekli mekanizmaları oluşturmak. 2030 yılına kadar yeni işe alınan kişilerin yüzde 35'inin, yönetici pozisyonlarının yüzde 40'ının ve icra komitesi üyelerinin yüzde 50'sinin kadınlardan oluşmasını sağlamak. 2030 itibarıyla kadınların ve gençlerin güçlendirilmesi ve çevrenin korunmasına odaklanan sürdürülebilir kalkınma programları ile toplam 3,5 milyon kişiye ulaşmak."

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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