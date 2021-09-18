Coca Cola İçecek A.Ş. ve Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile Protokol İmzalandı 07-04-2021 - Son Dakika
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Coca Cola İçecek A.Ş. ve Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile Protokol İmzalandı 07-04-2021

18.09.2021 07:57

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Coca Cola İçecek A. Ş. ve Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş. arasında öğrencilerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ile Coca Cola İçecek A. Ş. ve Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş. arasında öğrencilerin işbaşı eğitimi, mesleğe hazırlanma ve mesleki becerilerini geliştirmeleri kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen imza törenine Coca Cola İçecek A. Ş Operasyon Müdürü Seyhun ARAZ, İnsan Kaynakları Müdürü Semih KÖSEOĞLU, Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş. İnsan Kaynakları Müdürü Sunay ŞİMŞEK SEZGİN, Çorlu MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah YİNANÇ, Muratlı MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Bahar SÖZÜBEK ve Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Şifa DÜBÜŞ ile Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Aytaç MORALAR katıldı.

Çorlu Meslek Yüksekokulu ve Muratlı Meslek Yüksekokulu ile Coca Cola İçecek A. Ş. arasında yapılan işbirliği protokollerinde Çorlu MYO Gıda ve Elektronik Teknolojisi ve Makine Programına kayıtlı öğrenciler ile Muratlı MYO Kimya Teknolojisi Programı ve Maliye Programına kayıtlı öğrencilerin "İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması" dersi eğitimleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesini kapsayan protokole Üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Mümin ŞAHİN imza atarken Coca Cola İçecek A. Ş. adına Operasyon Müdürü Seyhun ARAZ imza attı.

Muratlı Meslek Yüksekokulu ile Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş. arasında yapılan işbirliği protokolünde Muratlı MYO Kimya Teknolojisi, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ile Maliye ve Sosyal Güvenlik Programına kayıtlı öğrencilerin "İşyeri Eğitimi ve İşyeri Uygulaması" dersi eğitimleri ile ilgili faaliyetlerin düzenlenmesini kapsayan protokole Üniversitemiz adına Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin imza atarken Erak Giyim San. ve Tic. A. Ş adına ise İnsan Kaynakları Müdürü Sunay ŞİMŞEK SEZGİN imza attı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mümin ŞAHİN İki kurumun iş birliği, geleceğimiz olan öğrencilerimiz için fayda üretmektedir. Bu iş birliklerinin artarak devam etmesi temennisiyle, imzalanan protokolün hayırlı olmasını dilerim" sözlerini kaydetti.

Protokol imza töreni günün anısına takdimde bulunulması ile son buldu.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Coca Cola İçecek A.Ş. ve Erak Giyim San. ve Tic. A.Ş. ile Protokol İmzalandı 07-04-2021 - Son Dakika


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