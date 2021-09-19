Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır'a "En İyi CEO" ödülü

Coca-Cola İçecek (CCI) Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, kurumsal yatırımcı yayınlarından Institutional Investor tarafından düzenlenen "Türkiye 2021 Yatırımcı İlişkileri Ödülleri BIST Tüm Endeksler" kategorisinde "En İyi CEO" seçildi.

Başarır ayrıca, Institutional Investor'ın 1500'den fazla yatırımcı ve uzman tarafından oylanan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi Yönetim Ekibi araştırmasında en yüksek puan alan üst düzey yöneticiler arasında yer aldı.

CCI, yatırımcı ilişkileri dünyasının en saygın kurumlarından biri olarak kabul edilen Institutional Investor tarafından yapılan araştırmada bir başarıya daha imza attı. CCI Yatırımcı İlişkileri ekibi de EMEA Yönetici Ekibi araştırmasında 3. sırada konumlandı.