Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, En İyi CEO seçildi

Coca-Cola İçecek CEO 'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen Avrupa , Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

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