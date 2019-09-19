Son Dakika Haberleri: Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, En İyi CEO seçildi
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Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, En İyi CEO seçildi

1 saat önce

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Coca Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, En İyi CEO seçildi, System.String[]

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Coca Cola, CEO, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 
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