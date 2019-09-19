Son Dakika Haberleri: Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır içecek sektöründe
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Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır içecek sektöründe

1 saat önce

Coca-Cola İçecek, ankette ayrıca EMEA Bölgesi'nin En Saygın kurumları arasında yer aldı.

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır içecek sektöründe, System.String[]

Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, dünyanın saygın kurumsal yatırımcı dergisi "Institutional Investor" tarafından gerçekleştirilen Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Coca-Cola İçecek (CCI) CEO'su Burak Başarır, New York merkezli "Institutional Investor" Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve bine yakın liderin aday gösterildiği gelişmekte olan Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) Bölgesi 2019 Yönetim Ekibi anketinde içecek sektörünün En İyi CEO'su seçildi.

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8.500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren CCI, ankette ayrıca gelişmekte olan EMEA Bölgesi'nin En Saygın 44 kurumu arasında yer aldı. Anket, 20'den fazla sektörden 369 şirketin 12 bini aşkın profesyonel tarafından değerlendirilmesiyle oluşturuldu.

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Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 11:51 Kaynak: Bültenler
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