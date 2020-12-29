Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları "Sıfır Atık" statüsüne geçti - Son Dakika

Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları "Sıfır Atık" statüsüne geçti

29.12.2020 10:49
Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in, Türkiye'deki tüm fabrikaları "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu, Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek'in, Türkiye'deki tüm fabrikaları "Sıfır Atık Belgesi" aldı.

Coca-Cola İçecek açıklamasına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan "Sıfır Atık" seferberliğine katılan Coca-Cola İçecek Türkiye, "Atıksız Bir Dünya" vizyonu doğrultusunda endüstriye öncülük ediyor. "Sıfır Atık" seferberliği kapsamında, Türkiye'deki fabrikalarında başlattığı "Sıfır Atık" çalışmalarını kısa sürede tamamlayarak gazlı içecek sektöründe tüm fabrikalarında belgeye hak kazanan ilk şirket oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "Sıfır Atık" projesi neticesinde 2018 sonuna doğru çevre mevzuatında yaptığı değişiklikler doğrultusunda yürürlüğe giren yeni düzenleme, ülke genelinde belirlenmiş süre içinde "Sıfır Atık Yönetim Sistemi" kurma sorumluluğu getirdi.

Coca-Cola İçecek, ilk etapta Hazar, Elazığ, Ankara, Çorlu fabrikalarında belgeye hak kazanırken, geçen aylarda Köyceğiz ve Bursa fabrikalarında da Sıfır Atık Yönetmeliği'ni en hızlı şekilde uygulayarak "Sıfır Atık Belgesi"ni aldı. Son olarak İzmir fabrikasındaki çalışmaların da kısa sürede tamamlanmasıyla Coca-Cola İçecek'in tüm fabrikaları "Sıfır Atık" statüsüne geçmiş oldu.

İçecek ambalajında yüzde 8'e kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımı

Verilen bilgiye göre, işini büyütürken, ekonomi ve toplumun yanı sıra çevreye de değer katmak için çalışan Coca-Cola İçecek, daha az kaynak kullanarak ve daha az atık üreterek daha kaliteli üretim yapıyor.

"Daha az tüketerek daha fazla üretme" yaklaşımı doğrultusunda, sıfır atık üretimini hedefleyen Coca-Cola İçecek, 2006 yılından bu yana faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bu performansını iyileştirme faaliyetlerine devam ediyor.

Coca-Cola İçecek'in sürdürülebilir ambalajlama stratejisi, "Tasarla, Topla, Ortak Ol!" başlıklarından oluşuyor. Sürdürülebilir ambalajlama hedeflerini The Coca-Cola Company 2030 "Atıksız Bir Dünya" taahhütleri ile paralel olarak belirleyen Coca-Cola İçecek, içecek ambalajında yüzde 8'e kadar geri dönüştürülmüş plastik kullanımıyla ilgili zorunlu düzenlemelerin yanı sıra ürün güvenliğinden ve tüketici sağlığından ödün vermeden geri dönüştürülmüş malzemelerin kullanımıyla ilgili uzun süredir çalışıyor. Depozitolu cam şişe uygulamalarıyla daha az şişe üretiyor ve daha az kaynak kullanıyor.

Coca-Cola İçecek, geçen yıl plastik kirliliği ile etkin mücadele amacıyla Birleşmiş Milletler Global Compact Türkiye, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından kurulan İş Dünyası Plastik Girişimi'ne katılan 26 öncü şirket arasında yer aldı.

"Türkiye fabrikalarımızda geri dönüşüm oranını yüzde 98,1'e ulaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Coca-Cola İçecek Üst Yöneticisi (CEO) Burak Başarır, çevresel ayak izlerini günden güne azalttıklarını belirterek, "Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alan tek Türk şirketi olarak içinde yaşadığımız çevre ve toplumun iyileştirilmesine de katkı sağlamaya devam ediyoruz. Tüm faaliyetlerimizi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda yürütüyor, tüm operasyonlarımızı çevre üzerindeki etkimiz konusunda bilinçli bir şekilde yürütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Coca-Cola sistemi içerisinde enerji, su tasarrufu ve ambalajlama açısından en iyi performansı gösteren şişeleyiciler arasında olduklarını aktaran Başarır, "Döngüsel ekonomi yaklaşımı çerçevesinde atıklarımızı azaltıyor ve geri dönüşüme kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiye fabrikalarımızda geri dönüşüm oranını yüzde 98,1'e ulaştırdık. Sorumlu kurumsal vatandaş olarak Türkiye'deki tüm fabrikalarımızda 'Sıfır Atık Belgesi'ne sahip olmanın bizim için anlamı çok büyük." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Grubu, Coca Cola, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Coca-Cola İçecek'in Türkiye'deki tüm fabrikaları 'Sıfır Atık' statüsüne geçti - Son Dakika


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