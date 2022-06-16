Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı - Son Dakika
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Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı

16.06.2022 16:17
Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı

Coca-Cola her hedef kitleye özel hediyeler sunduğu kampanyalarını tek bir dijital platformda topladığı Daha Daha'yla online ve offline kanalları birleştirerek iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde ettiğini duyurdu.

Coca-Cola her hedef kitleye özel hediyeler sunduğu kampanyalarını tek bir dijital platformda topladığı Daha Daha'yla online ve offline kanalları birleştirerek iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde ettiğini duyurdu. Platformla, aralarında restoran indirimleri, internet paketleri, online film ve müzik platformlarına erişim, oyunlarda geçerli kodlar gibi alternatiflerin yer aldığı 50'den fazla promosyon  ve 54 milyon adet üzerinde hediye tüketiciyle buluştu.

2020 yılında Daha Daha uygulamasını hayata geçiren Coca-Cola, tüketicilere fayda sağlamaya devam ediyor. Yeme içme, telekominikasyon, giyim, kültür sanat ve teknoloji alanlarında pek çok hizmete indirimli ulaşma imkanı sunan platform, iki yıl içinde 9 milyon indirilme elde etti. Aralarında restoran indirimleri, internet paketleri, online film ve müzik platformlarına erişim, oyunlarda geçerli kodlar gibi seçeneklerin bulunduğu 50'den fazla promosyon ve 54 milyon adet üzerinde hediye tüketiciyle buluştu.

Platform, dijitalde yaptığı yatırımlarla hedef kitlenin yüzde 70'inden fazlasına her ay ulaşıyor ve yeni başlayan 2,5L yıldızlı kapaklardan toplanan Daha puanlarla sadakat programını milyonlarca hediyeyle birlikte tüketiciler ile buluşturuyor. Platformun sağladığı fırsatlardan yararlanmak için internet sitesine girmek veya mobil uygulamasını indirmek yeterli oluyor.


Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı
Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı
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Kaynak: DHA

Coca Cola, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Coca-Cola'nın Daha Daha platformu tüketiciye 54 milyon hediye kazandırdı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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