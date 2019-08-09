Son Dakika Haberleri: Coca-Cola'nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı
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Coca-Cola'nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı

1 saat önce

Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırırken, net satış yüzde 25 artışla 3.9 milyar lira oldu.

Coca-Cola'nın ikinci çeyrek net satışı yüzde 25 arttı, System.String[]
Coca-Cola İçecek, yılın ikinci çeyreğinde faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artırırken, net satış yüzde 25 artışla 3.9 milyar lira oldu. Satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 yükselerek, 415 milyon ünite kasaya ulaştı.
Anadolu Grubu'nun ana hissedarı olduğu Türkiye, Orta Doğu, Orta Asya ve Pakistan'da 10 ülkede toplam 26 fabrika ve 8 bin 500'e yakın çalışanıyla faaliyet gösteren Coca-Cola İçecek (CCI), 2019 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Yılın ikinci çeyreğinde FAVÖK'ünü bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artıran CCI'ın net satışı da yüzde 25 artışla 3.9 milyar lira oldu. Satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1.8 yükselerek 415 milyon ünite kasaya ulaştı.
Yılın ilk yarısını çift haneli gelir ve FAVÖK büyümesiyle tamamlarken, kaliteli büyümeye odaklanmaya devam ettiklerini dile getiren  Coca-Cola İçecek CEO'su Burak Başarır, "Bazı uluslararası operasyonlarımızdaki pazar koşullarının zorlayıcı olmaya devam etmesi nedeniyle satış hacmi beklentimizi aşağı yönlü revize ederken, Türkiye'de gazlı içecek kategorisindeki güçlü büyüme ile maliyet tasarrufu uygulamalarımıza bağlı olarak, net satış geliri büyümesi ve FAVÖK marjı beklentilerimizi koruyoruz" dedi. (Fotoğraflı)


Coca Cola, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:54 Kaynak: DHA
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