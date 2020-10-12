Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu

Coca-Cola Türkiye, Atıksız Bir Dünya vizyonu doğrultusunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 3 etkinliğe geri dönüşüm desteği verecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki plastik sorununun çözülmesine katkıda bulunmak için Atıksız Bir Dünya vizyonuyla harekete geçen Coca-Cola, geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Şişeleyici ortaklarıyla birlikte kendisine önemli hedefler belirleyen marka, bu vizyon kapsamında 2025 yılına kadar ürettiği ambalajların tamamını yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapacak ve 2030 yılına kadar tüm ambalajlarını geri dönüşüme kazandıracak.

Marka, tüketiciyi de geri dönüşüm konusunda teşvik ederek herkesin bu süreçte yer alması için yaptığı çalışmaları ve çeşitli markalarla olan iş birliklerini sürdürüyor.

Coca-Cola Türkiye, bu kapsamda hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 39. İstanbul Film Festivali, 5. İstanbul Tasarım Bienali ve 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin geri dönüşüm destekçisi oldu.

Marka üstlendiği geri dönüşüm desteği kapsamında Doğa Koruma Merkezi (DKM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Vakfı iş birliğiyle geliştirilen toplum tabanlı geri dönüşüm mobil uygulaması KOLLEKT'i festival ve bienal izleyicileriyle buluşturacak.

Bu yıl online ve offline gerçekleştirilecek olan İKSV festivallerinde etkinlik alanına gelen izleyiciler, KOLLEKT uygulaması hakkında ayrıntı bilgi edinerek atıksız bir hayat için yapılan çalışmaların bir parçası olacak.

Coca-Cola, festival kapsamında ayrıca pet şişelerin geri dönüşümü ile üretilen seperatörler ile koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicilere güvenli alanlar oluşturacak.

Marka aynı zamanda, etkinlik alanlarına yerleştireceği geri dönüşüm kutularıyla festival izleyicilerini atıksız bir dünya için adım atmaya yönlendirecek.

Toplum tabanlı geri dönüşüm uygulaması KOLLEKT, tüm mobil uygulama kullanıcılarına bildirim göndererek belirli tarih aralıklarında geri dönüşüme olan katkısıyla en çok puan toplayan 3 kişiye, dijital kombine festival bileti hediye edecek. Hediye bileti kazanan kullanıcılar, festivale online veya offline olarak katılım gösterebilecek.