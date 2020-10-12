Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu - Son Dakika

Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu

12.10.2020 10:59
Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu, System.String[]

Coca-Cola Türkiye, Atıksız Bir Dünya vizyonu doğrultusunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 3 etkinliğe geri dönüşüm desteği verecek.

Coca-Cola Türkiye, Atıksız Bir Dünya vizyonu doğrultusunda İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) düzenlediği 3 etkinliğe geri dönüşüm desteği verecek.

Markadan yapılan açıklamaya göre, dünyadaki plastik sorununun çözülmesine katkıda bulunmak için Atıksız Bir Dünya vizyonuyla harekete geçen Coca-Cola, geri dönüşüm konusunda yaptığı çalışmalarına devam ediyor.

Şişeleyici ortaklarıyla birlikte kendisine önemli hedefler belirleyen marka, bu vizyon kapsamında 2025 yılına kadar ürettiği ambalajların tamamını yüzde 100 geri dönüştürülebilir yapacak ve 2030 yılına kadar tüm ambalajlarını geri dönüşüme kazandıracak.

Marka, tüketiciyi de geri dönüşüm konusunda teşvik ederek herkesin bu süreçte yer alması için yaptığı çalışmaları ve çeşitli markalarla olan iş birliklerini sürdürüyor.

Coca-Cola Türkiye, bu kapsamda hayata geçirdiği iş birliklerine bir yenisini ekleyerek, İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın düzenlediği 39. İstanbul Film Festivali, 5. İstanbul Tasarım Bienali ve 24. İstanbul Tiyatro Festivali'nin geri dönüşüm destekçisi oldu.

Marka üstlendiği geri dönüşüm desteği kapsamında Doğa Koruma Merkezi (DKM), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Coca-Cola Vakfı iş birliğiyle geliştirilen toplum tabanlı geri dönüşüm mobil uygulaması KOLLEKT'i festival ve bienal izleyicileriyle buluşturacak.

Bu yıl online ve offline gerçekleştirilecek olan İKSV festivallerinde etkinlik alanına gelen izleyiciler, KOLLEKT uygulaması hakkında ayrıntı bilgi edinerek atıksız bir hayat için yapılan çalışmaların bir parçası olacak.

Coca-Cola, festival kapsamında ayrıca pet şişelerin geri dönüşümü ile üretilen seperatörler ile koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında izleyicilere güvenli alanlar oluşturacak.

Marka aynı zamanda, etkinlik alanlarına yerleştireceği geri dönüşüm kutularıyla festival izleyicilerini atıksız bir dünya için adım atmaya yönlendirecek.

Toplum tabanlı geri dönüşüm uygulaması KOLLEKT, tüm mobil uygulama kullanıcılarına bildirim göndererek belirli tarih aralıklarında geri dönüşüme olan katkısıyla en çok puan toplayan 3 kişiye, dijital kombine festival bileti hediye edecek. Hediye bileti kazanan kullanıcılar, festivale online veya offline olarak katılım gösterebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı, Coca Cola, Festival, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Kocaeli'de kaçak midye avcıları polisi görünce denize kaçtı Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 369 bin kişi azalarak 4 milyon 227 bin kişi oldu Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, halkından gözyaşları içinde özür diledi Aydın'da alkollü gençlerle bekçiler arasında silahlı, bıçaklı kavga Erken seçim tartışmalarının gölgesinde, AK Parti ve MHP seçim barajının düşürülmesi için çalışmalara başladı 20 bin liraya alıp 14 bin liraya yenilediği 66 yıllık traktörle işe gidip geliyor Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli olan Ümitcan Uygun'dan dikkat çeken paylaşım! Çakır'ın ailesinin yaşadığı şehre kadar gitti Zor günler geçirdiği konuşulan Harika Avcı'ya hırsız şoku! Yatağın altındaki 1 milyon 568 bin lirası çalındı
Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı Fenerbahçe'de transferlerin kahramanı Emre Belözoğlu ailesiyle tatile çıktı         
11:02
Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz Hatay'daki yangınlarla ilgili HDP'den dikkat çeken çıkış: Lanetliyoruz         
10:26
5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu 5 saat haber alınamayan çoban, kanlar içinde bulundu         
09:44
Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada Esenyurt'ta 11 yaşındaki çocuğa çarpan minibüsçüye meydan dayağı! O anlar kamerada         
09:36
Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı Patlıcan tohumu eken çiftçi, patlıcanlarla aynı dalda domates çıkınca hayatının şokunu yaşadı         
09:11
Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu'ndan oyuncu değişikliği tepkisi: Ne yapıyorsun hocam, maç bitti         
08:58
Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti Son Dakika! Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut hayatını kaybetti         
08:39
3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar 3 tavukla başladılar, şimdi günde 1000 yumurta üretiyorlar         
08:25
Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi Sinan Özen, 8 aylık kızı Neva'nın 7. ameliyatı için sevenlerinden dua istedi         
08:04
MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı MasterChef'ten elenen yarışmacı belli oldu! Rakibi gözyaşlarına hakim olamadı         
07:27
Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler Sigara için çakmağını çakan genci tekme tokat dövüp polise teslim ettiler         
01:07
Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz Ermenistan'ın hain saldırılarına maruz kalan Azerbaycan halkından Erdoğan mesajı: Ona güveniyoruz         
00:04
Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı Merve Boluğur, kırmızı mayosuyla güneşlendiği anları paylaştı         
22:02
Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi Hatay yangınında tüm ev yandı, bir tek Türk bayrağı zarar görmedi         
21:34
Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor Maske ve mesafe önlemleri doğru olarak uygulandığında koronanın bulaşma riski yüzde 75 azalıyor         
20:01
Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum Canan Kaftancıoğlu Hakan Bayrakçı'nın kendisinden iş istediğini açıkladı: Ağzına kürekle vurmuştum         
15:34
Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor Son Dakika! Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den bomba iddia: Rusya Ermenistan'ı ücretsiz silahlandırıyor         
14:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2020 11:09:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Coca-Cola Türkiye İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın geri dönüşüm destekçisi oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei