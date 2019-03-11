Son Dakika Haberleri: Coca-Cola, Türkiye’nin güzelliklerini kutularına taşıdı

Coca-Cola, Türkiye’nin güzelliklerini kutularına taşıdı

1 saat önce

Coca-Cola, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesindeki 13 şehri kapsayan "Bir Başkayız Biz" projesiyle, şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri özgün tasarımlarla kutulara taşıdı.

Coca-Cola, Türkiye’nin güzelliklerini kutularına taşıdı, System.String[]
Coca-Cola, Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesindeki 13 şehri kapsayan "Bir Başkayız Biz" projesiyle, şehirlerin doğal ve tarihi güzellikleri özgün tasarımlarla kutulara taşıdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 01:10 

Türkiye, Coca Cola, Ekonomi
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