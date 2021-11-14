Coca Cola yasaklanabilir - Son Dakika

Dünyanın en biline asitliği içeceği o. Formülü sır gibi saklanan içeceğin bağımlıları var. Vücuda verdiği zararlar İSE sır değil. İçerdiği yüksek dozda şeker, diş çürüğü ile başlayan, karaciğer yorulması ve yağlanması, otoümmin rahatsızlıkları hatta kansere kadar varan pek çok hastalığa sebep olabiliyor.

İşte bu tip zararları ile de bilinen kola markası Türkiye'de davalık oldu.

Bir vatandaş 'sağlığa zararlı' dedi, satışının yasaklanmasını istedi. Ankara 18. İdare Mahkemesi'ne yapılan başvuruda şikayetçi konumundaki vatandaş söz konusu firmanın "ticari sır" kuralının arkasına sığınarak içeriğini gizlediğini iddia etti. Bileşiminde kimyasal, kanserojen ve sağlığa zararlı maddeler bulunması sebebiyle çocukların ağır risk altında olduğunu söyledi.

İdare mahkemesi ise davayı reddetti. Bu kez de dosya Danıştay'a temyiz edildi. Davacı konumundaki kişi, dünya çapında her yıl 180 bin ölümün nedeni olarak şekerli içeceklerin gösterildiğini belirterek davalı içeceğin de ayrıntılı bir şekilde içeriğini paylaşmasını istedi. Aksi takdirde "yasaklansın" dedi.

Danıştay başvuruyu yerinde buldu. İçeceğin insan sağlığı üzerindeki etkisinin araştırılmasını ani ve uzun vadede ortaya çıkabilecek sorunların belirlenmesini istedi. Ret kararını bozarak, bilirkişi görevlendirilmesi istemiyle dosyayı yerel mahkeme gönderdi.

Gözler ise bilirkişinin vereceği raporda. Eğer bilirkişi 'Türk Gıda Kodeksi mevzuatına uygun değil' derse bu kez içeceğin ülke genelinde satışı yasaklanabilir.