Cocalic İmzayı Attı
49 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Belçika 2. Lig ekibi KV Mechelen'de forma giyen Edin Cocalic'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Belçika
2. Lig ekibi KV Mechelen
'de forma giyen Edin Cocalic'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu daha önce Zeljeznicar, Panionios, Maccabi Hafia ve son olarak KV Mechelen formalarını giydi. Kariyeri boyunca 279 karşılaşmaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu 10 gol ve 1 asist kaydederken 9 kez kırmızı kart gördü. Bu transferin ardından yeşil-siyahlıların kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel
de yer aldı.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:46 Kaynak: İHA
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