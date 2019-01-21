Son Dakika Haberleri: Cocalic İmzayı Attı

Cocalic İmzayı Attı

49 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Belçika 2. Lig ekibi KV Mechelen'de forma giyen Edin Cocalic'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı.

Cocalic İmzayı Attı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Akhisarspor, Belçika 2. Lig ekibi KV Mechelen'de forma giyen Edin Cocalic'i 2,5 yıllığına renklerine bağladı. 31 yaşındaki Boşnak futbolcu daha önce Zeljeznicar, Panionios, Maccabi Hafia ve son olarak KV Mechelen formalarını giydi. Kariyeri boyunca 279 karşılaşmaya çıkan tecrübeli defans oyuncusu 10 gol ve 1 asist kaydederken 9 kez kırmızı kart gördü. Bu transferin ardından yeşil-siyahlıların kadrosundaki yabancı sayısı 15'e yükseldi. Yılmaz Atabarut Tesislerinde düzenlenen imza töreninde kulüp başkanı Hüseyin Eryüksel de yer aldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:46 Kaynak: İHA

Belçika, Mechelen, Güncel
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