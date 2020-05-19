Çocuğa aracıyla çarpıp kaçtı - Son Dakika

Çocuğa aracıyla çarpıp kaçtı

MALATYA - Malatya'da trafik ışıklarında bir çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuk ağır yaralanırken, araç sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, Malatya- Elazığ karayolu Çöşnük kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafik ışıklarında küçük yaştaki bir çocuğa sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan çocuk ağır yaralanırken araç sürücüsü olay yerinde kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı çocuk Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza sonrası olay yerinde kaçan araç sürücüsü daha sonra polis merkezine giderek teslim oldu.

Kazada ağır yaralanan küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.