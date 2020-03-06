Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı - Son Dakika
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Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı

6 saat önce

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e (15) çarpıp kaçan otomobil sürücüsü Nazmi Fenerci (59), polise teslim oldu.

Çocuğa çarpan sürücü: Ben değil, çocuk bana çarptı, System.String[]

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e (15) çarpıp kaçan otomobil sürücüsü Nazmi Fenerci (59), polise teslim oldu. Vücudunda kırıklar oluşan Harun Baha tedaviye alınırken, Fenerci, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fenerci, adliyeye girişinde, "Ben çocuğa değil, çocuk bana çarptı" dedi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Ereğli Solak köyü yol ayrımında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Harun Baha Çetin'e Nazmi Fenerci'nin kullandığı otomobil çarptı. Harun Baha yola savrularak yaralanırken, Nazmi Fenerci otomobiliyle kaza yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Harun Baha, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Harun Baha buradan Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

Polis kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, Nazmi Fenerci, dün gece saatlerinde teslim oldu. Fenerci, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Nazmi Fenerci adliyeye girişi sırasında gazetecilere, "Ben çocuğa değil. çocuk bana çarptı." dedi. Fenerci, savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Harun Baha Çetin'in ise vücudunda kırıklar olduğu ve tedavisinin devam ettiği bildirildi.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:43 Kaynak: DHA
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