Çocuğa çarpan sürücü kaçtı - Son Dakika

Çocuğa çarpan sürücü kaçtı
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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.
Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:51 Kaynak: DHA
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çocuğa çarparak yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü durmayarak olay yerinden kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde Ereğli- Devrek yolunda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Harun Baha Çetin'e (15) otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola düşerek yaralanan Çetin'e sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada, Çetin'e çarpan otomobilin sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
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