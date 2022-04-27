'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı - Son Dakika
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'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı

27.04.2022 14:00
'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, ormanlık alandaki barakada saklanırken yakalandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde 'çocuğa cinsel istismar' suçundan hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş ceza bulunan şahıs, ormanlık alandaki barakada saklanırken yakalandı.

Kemer JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, hakkında 6 ayrı suç kaydı bulunan ve Alanya Yerel İlamat Masası tarafından 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.A'yı yakalamak için Göynük Mahallesinde çalışma başlattı. İki günlük çalışma ve takip sonucu S.A.'nın ormanlık alanda olduğu tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, S.A.'yı saklandığı barakada yakaladı.

Gözaltına alınan S.A'nın, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği belirtildi. - ANTALYA

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Cinsel İstismar, Antalya, JASAT, Kemer, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan aranan kişi, ormandaki barakada saklanırken yakalandı - Son Dakika


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