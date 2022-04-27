Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

27.04.2022 10:44
Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve jandarma ekiplerince yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde çocuğa cinsel istismar suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve jandarma ekiplerince yakalanan şahıs cezaevine gönderildi.

Çocuğa cinsel istismar suçundan yakalama kaydı ve 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs Hendek ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Gözaltına alınarak Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

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Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada Jandarmanın suç örgütünü çökerttiği operasyon kamerada

Jandarma, Sakarya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Çocuğa cinsel istismar suçundan aranıyordu jandarma ekiplerince yakalandı - Son Dakika


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