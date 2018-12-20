Son Dakika Haberleri: Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası

1 saat önce

İzmir'in Balçova ilçesinde, bir doğum günü partisinde iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası, System.String[]
İzmir'in Balçova ilçesinde, bir doğum günü partisinde iki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan yabancı uyruklu sanığa, 15 yıl hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Basel Bilal ile mağdurlar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı, "Sarkıntılık ve çocuğun cinsel istismarı" suçlarından cezalandırılmasını istediği sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi.

Mağdurlardan ve ailelerinden özür dilediğini dile getiren sanık Bilal ise kendisini affetmelerini istedi.

Mahkeme heyeti, bir çocuğa yönelik "sarkıntılık" suçundan 5 yıl, diğer çocuğa yönelik ise "cinsel istismar" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırdığı sanığın, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanığın cezasıyla ilgili herhangi bir indirime gidilmedi.

İzmir'in Balçova ilçesinde, geçtiğimiz şubat ayında bir kafeteryada düzenlenen doğum günü partisinde, iki kız çocuğuna "sarkıntılık yaptığı ve cinsel istismarda bulunduğu" gerekçesiyle tutuklanan 22 yaşındaki Suriye uyruklu Basel Bilal hakkında dava açılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Balçova, İzmir, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


9 Yaşındaki İki Kız Çocuğuna İstismarda Bulunan Suriyeli Sapık Suçunu Kabul Etti, 15 Sene Yedi Herkes "İş Yok Diyor" Ama Onlar Günlük 200 Liraya Çalışacak İşçi Bulamıyor

İstismar Sanığı, Adliyede Polisin Belinden Silahı Alıp Rastgele Ateş Etti Ankara Adliyesinde Duruşma Salonunda Kavga
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2018 14:18:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çocuğa Cinsel İstismarda Bulunan Sanığa 15 Yıl Hapis Cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]